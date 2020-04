Las lecciones de Corea del Sur, Vietnam y Taiwán ante la pandemia de coronavirus

www.guerrerohabla.com



La pandemia de coronavirus se encuentra de camino a afectar, mientras se confecciona este artículo, a 800 000 personas en todo el mundo. Estados Unidos, Italia, China y España son los países más duramente golpeados, y se prevé que la curva se eleve todavía un poco más hasta alcanzar ‘el pico’ de contagios en las próximas semanas.



Ante la crisis, la gestión de los gobiernos de todo el mundo no ha sido la misma. La mayoría de países destacaron por quitarle importancia a la emergencia sanitaria y tomaron la actitud de ‘esperar a ver cómo se desarrollan las cosas’. Otros, en cambio, se decidieron aplicar tempranas medidas de prevención que han minimizado los catastróficos efectos de colapso sanitario y económicos que la COVID-19 sí está provocando en otras no tan previsoras naciones. Y este hecho no es una opinión de la que escribe, sino que se trata de las conclusiones de un análisis del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore. Por tanto, ¿cuáles son los países que han actuado de manera más eficiente frente al coronavirus y qué han hecho para minimizar tanto muertes como contagios? ¿Qué podemos aprender de ellos?

Como publica la agencia de noticias sanitarias Medical Xpress, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán se encuentran ’incómodamente’ cerca de China, el epicentro inicial de la pandemia. No obstante, los tres reconocieron el nuevo coronavirus como una amenaza desde el principio, y se mostraron decididos y ‘agresivos’ en la tarea de detectar casos sospechosos y rastrear posibles nuevas infecciones, según expertos en salud pública del Centro Johns Hopkins. Como consecuencia, cada uno de estos tres países logró contener las infecciones, evitando que la COVID-19 alcanzase proporciones epidémicas dentro de sus fronteras.



Según los expertos, la manera en que lo hicieron podría servir de ejemplo para otros lugares del mundo. "Detectar activamente casos y aislarlos para que no se transmita el virus es la forma verdaderamente eficaz de controlar un brote de enfermedad infecciosa, y esto es lo que hicieron muchos países asiáticos", según el doctor Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore.



’En cambio, la mayor parte de los países del mundo adoptó la estrategia de observar y esperar, a diferencia de otros, como Vietnam’ añade Ravina Kullar, investigadora y epidemióloga de enfermedades infecciosas del Expert Stewardship en Newport Beach, California. "Fueron proactivos, y eso creo que es clave para prevenir epidemias. Al ser ’demasiado’ cautelosos, beneficiaron mucho al país".



Vietnam

Con una población de más de 96 millones de habitantes, solo se han confirmado 153 casos en Vietnam, según el seguimiento de expansión mundial del coronavirus que realiza el Centro Johns Hopkins. El gobierno vietnamita, además, pronto comenzó a organizar ruedas de prensa al menos una vez al día, donde proporcionaron información honesta y directa sobre el estado del coronavirus.

Corea del Sur

Con 50 millones y 9 300 casos confirmados de COVID-19, Corea del Sur, por su parte, inició un sistema de una especie de cabinas telefónicas para ayudar a las personas a hacerse la prueba de COVID-19 de manera rápida y segura. Si bien los casos continúan subiendo, lo han hecho con una pendiente mucho más gradual en marzo después de una fuerte subida en febrero.

Taiwán

A solo 130 kilómetros de China continental, Taiwán tenía todas las papeletas para convertirse en un hervidero de casos de COVID-19. Hay un flujo regular y constante de población entre la isla y China, pero solo ha habido 252 casos confirmados entre los 23 millones de ciudadanos de la isla.

Al igual que con Vietnam, Taiwán comenzó a revisar a los pasajeros que volaban desde Wuhan ya desde el 31 de diciembre, según el Asia Times. También instituyó controles fronterizos, órdenes de cuarentena y cierre de escuelas, y estableció un centro de comando de comunicación rápida entre los gobiernos locales y sus ciudadanos.



La conclusión de los expertos es que tanto Corea del Sur como Vietnam y Taiwán aprendieron lecciones de la epidemia de SARS-CoV de 2003 y construyeron su infraestructura de salud pública para poder responder de inmediato a futuras crisis.

Aunque Estados Unidos, en opinión de los expertos, perdió la oportunidad de evitar una epidemia de COVID-19 y ha pasado a convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, las lecciones extraídas de estos tres países podrían utilizarse para ayudar a controlar infecciones en los meses y años venideros. ’Las medidas de salud pública, como las pruebas rápidas y el rastreo de posibles casos deberían estar en la lista para cuando los estados comiencen a levantar sus bloqueos", destacan los expertos. Un ejemplo de este rastreo de posibles casos es la implementación de códigos QR con información de cada ciudadano sobre su estado de salud y localización, para saber si tenía fiebre o no y qué lugares de la ciudad había visitado.



La experiencia en Taiwán y Corea del Sur muestra que las democracias pueden responder eficazmente a una epidemia. Por su parte, China, con un régimen totalitario, no ha visto nuevos casos de propagación local en casi una semana.



Alemania, el buen ejemplo europeo gracias a la enfermería

Otro ejemplo -esta vez, europeo- es Alemania. Aunque el país tiene el quinto número más alto de casos confirmados del mundo, solo ha registrado 239 muertes. La investigadora Ravina Kullar citó el sistema de salud alemán como la razón por la cual las personas sobreviven más al virus en este país: "Tienen 13 enfermeros por cada 1000 personas, una de las tasas más altas que cualquiera de los otros países muy afectados por COVID-19. Los enfermeros y enfermeras son la columna vertebral de los hospitales, especialmente en la atención de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se han asegurado de centrarse realmente en el manejo y la supervivencia del paciente".