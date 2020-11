LAS LETRAS CHIQUITAS DEL CASO CIENFUEGOS

Más allá de teorías conspiracionistas o trampas de la mafia del poder, la absolución de los cuatro cargos investigados por autoridades estadounidenses relacionados con el narcotráfico que pesaban sobre el ex ecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se antoja como un espaldarazo del gobierno estadounidense hacia el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien encomendó esta tarea a una persona de su más alta confianza y fidelidad, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Lo que en una primera lectura se antojaba como un espaldarazo al Presidente de México, ya tomó nuevos tintes y ahora el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, aduce que por motivos de política exterior ’sensibles e importantes’ que superaron el interés en presentar los cargos en Norteamérica, se absuelve al ex general Cienfuegos Zepeda y asegura que las autoridades de México se comprometieron a arrestar al líder de un cártel de alto nivel involucrado en el tráfico de grandes cantidades de fentanilo.



A esta estrategia del Presidente mexicano se le aprecian dos vertientes, una que el tabasqueño ya decidió a quien continuará con su obra y otra que designó al secretario de Relaciones Exteriores para que sea él quien cargue con la responsabilidad de esta negociación, que se presume fue el resultado de la presión ejercida por parte de los más altos mandos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, ya que los titulares de estas instituciones formaron parte del círculo más cercano de colaboradores del ex general Cienfuegos Zepeda.



Si se toma en cuenta el panorama político y social, además de los ataques ejercidos desde Palacio Nacional hacía sus anteriores habitantes, se preveía que la respuesta por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional sería contundente hacía un gobierno que lo que menos necesita en este momento es que desde el interior, incluso de las fuerzas armadas, también abriera un frente de confrontación que le darían al traste a todo el proyecto del tabasqueño, ya que de sobra se sabe que el Presidente le apostó todo su capital político a las fuerzas armadas.



Además si es verdad lo que se asegura que la orden de dejar en libertad a Cienfuegos Zepeda vino desde la Presidencia estadounidense, se justifica la reacción de la juez Carol Amon, quien no sólo no mantuvo en secreto este comunicado sino que citó al fiscal DuCharme a presentar personalmente la explicación sobre esta resolución.



Entonces estamos en el umbral de una nueva forma de sumisión ante el gobierno estadounidense, que tendrá la llave en la mano para presionar al gobierno mexicano para que acceda a sus demandas y esto es muy preocupante, más si tomamos en cuenta el naciente T-MEC y todo lo que éste trae aparejado. Como diría Pedro Ferriz Santacruz: ’ya no sabemos si reír o llorar’.







