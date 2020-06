LAS LUCHAS DE PODER EN EDOMEX Y SUS TRIBUS DE MORENA 2021 -2023

La lista nominal de más de 11 millones d electores y sus 125 municipios ,45 diputaciones locales y 44 federales es la argamasa de población de más de 16 millones de habitantes con sus tipologías de cada municipio y su identidad .La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO negociaría el pluripartidismo de aliados y oposición desde palacio nacional y que prefiere negociar de manera personal. El conflicto se resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, las acusaciones entre líderes o por el control partidario. EL término a morena 5 meses de su afiliación incierta, la credencialización y la renovación de las diligencias estatales y nacionales, la encuesta el instrumento de control a la elite. No hay nada para nadie la alternativa las coaliciones (MORENATA, PVEM) totales o parciales por región. Al tiempo



El desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del liderazgo del presidente .el riesgo es que baje su 53% de diputados a 40% o menos y que no gane todas las 15 gubernaturas que son oposición a nivel federal del PRI, PRD Y PAN. El ajedrez de poder con Alfonso Ramírez Cuéllar como interino, la MISIÓN de 5 MESES PARA PONER ORDEN AL INTERIOR Y SACAR LA NUEVA DIRIGENCIA COMO SEA POR ENCUESTAS DE DEDAZO O ACUERDOS CON LAS TRIBUS DE MORENA AL ESTILO PRD. El termino de morena casi llega a su límite y la resolución del tribunal electoral nuevamente sancionara con coordinación del INE sujeto a la ley general de partidos políticos con su fiscalización, Alfonso ramirez al anunciar alianzas con el Parido Verde y el PT (AQUÍ DESDE 2018 SE ACORDÓ CON EL PRESIDENTE AMLO), SI DESDE 2006 SE FUERON DANDO LAS PLURINOMINALES FEDERALES Y SENADURÍAS A TRAVÉS DEL PT, EJEMPLO CAMACHO SOLIS, BARTLETT, MUÑOZ LEDO, ETC.) sin tomar en cuenta a las bases, mucho menos a los consejeros de los 300 distritos electorales ( NO HAY CONSEJEROS SOLO LOS QUE SE RATIFICAN DE ACUERDO DEL TRIBUNAL Y SU RENOVACIÓN ES LA ENCOMIENDA DE ALFONSO RAMIREZ ,EL MOVIMIENTO DE RACIEL PEREZ EN TLALNEPANTLA NO LES GUSTO A LAS OTRAS FACCIONES CON UNA SERIE DE ESPECULACIONES SOBRE LA REUNIÓN CON ALFONSO RAMIREZ, EL TSUNAMI SE APROXIMA.



La otra cara de moneda orden a través de la encuesta y línea de quien se queda en morena para el 2021. Presupuesto del 2020 SOLO MORENA RECIBE MAS DE MIL 7OO MILLONES DE PRESUPUESTO . LA POLÉMICA ENTRE MUJERES YEIDCKOL Y Bertha Luján y otros que pusieron a este Corrupto y traidor(PUES NO SI SEA CORRUPTO PERO QUE LO PUSIERON ,RECUÉRDESE QUE EL DUEÑO DE MORENA ES NUESTRO PRESIDENTE ,NO ASÍ LOS OTROS PARTIDOS COMO PAN ,PRD ,PRI, DONDE ES UNA AGRUPACIÓN QUE SE REPRESENTA A TRAVÉS DE SUS DIRIGENCIAS Y CONSEJOS ) ni siquiera pertenece a nuestro partido este señor, CLARO QUE ES MORENO DE MARCELO Y BENITO PARDO DE IZQUIERDA EN SU TIEMPO PRD . La polarización endógena y la división del partido rumbo a proceso 2021, donde todos quieren poner sus incondicionales y afines a la jefe o sea el reparto del pastel. Los actos anticipados de campaña y promover como en Texcoco, Toluca, el distrito de Teotihuacán, con los del valle de México con sus contrapesos y acuerdos, sin prever que no hay nada para nadie de esta elite.



La inocencia de la militancia de esperanza local que permita sus cuadros que no llegaran o solo que sean apadrinados por los bloques de poder . las fuerzas mediáticas del 2018 y sacarse la lotería en el 2018 nacen nuevas expresiones de poder público, los tradicionales como LOS PUROS ,LOS GAP, LOS ZENTENO y el menos quemado el presidente municipal de Tlalnepantla Raciel perez el tercero de discordia de este coctel en el Edomex .



El periódico Animal Político dio a conocer que, por orden de Polevnsky, la Secretaría de Finanzas de Morena pagó en Año Nuevo 395 millones de pesos a dos empresas pertenecientes a Grupo Ebor por obras de infraestructura que no se llevaron a cabo. , del empresario queretano Enrique Borbolla García. Las transferencias se realizaron menos de un mes antes de que Polevnsky dejara el cargo de presidenta en funciones del partido su ratificación de Yeidckol como secretaria general. La denuncia de lavado de dinero que es un delito federal, pero que no cuadra el tipo por ser dinero público de las prerrogativas que asigna el INE.



El AMASIATO del PRIMOR DEL EDOMEX EN SU LÍNEA (2021 SER BISAGRA DE PODER Y ACUERDO) Y CUIDADO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN DONDE HABITAN LOS GOLDEN BOY) las iniciativas en el congreso local del PRI han pasado 38 de 41, siendo oposición al gobierno local el congreso está compuesto de 75 diputados ,30 de representación y 45 de mayoría (MORENA 36, PRI 12, PAN 9, PT 8, PRD 3, PES 2, PVEM 2 y SIN PARTIDO 4). La seguridad en los municipios con mayor percepción de inseguridad, según Massive Caller, se encuentra en el cenit Ecatepec, gobernado por Fernando Vilchis Contreras, pero también por allí aparecen Chimalhuacán donde gobierna el antorchista Jesús Tolentino Román Bojórquez; Tultitlán, Nicolás Romero, Naucalpan y Nezahualcóyotl gobernados por Elena García Martínez, Armando Navarrete López, Paty Durán Reveles y Juan Hugo de la Rosa García.



La acción de morena como primera fuerza opositora y su accionar en el municipio de Texcoco por el líder del grupo gap morena y su control a nivel estatal, en sembrar sus candidatos, el pero en una situación de incertidumbre ante la reacción de la ciudadanía y su adelanto a un proceso en el 2021. GAP-MORENA, HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, HORACIO DUARTE, PROFESOR MAURILIO, RICARDO MORENO, NAZARIO GUTIERREZ, AMÉRICA RIVERA Y SUS DIPUTADOS LOCALES (PACO VAZQUEZ, MIRIAN SANCHEZ MONSALVO), FEDERALES (DELFINA GOMEZ, HOY COORDINADORA GENERAL DE MORENA, SANDRA FALCÓN, MAGDALENA MORENO, ENTRE OTROS INCRUSTADOS EN LOS NIVELES DE GOBIERNO), el grupo GAP-MORENA, es el que tiene más consejeros 145 a 150, esta situación el consejo se divide en 3 tercios de un total de 370 consejeros de morena.



La importancia estratégica del gobierno federal y estatal en Texcoco con unos serios mensajes de la alianza del PRIMOR, impregnado de intereses económicos. La forma de la utilización de los recursos públicos sin transparencia con un presupuesto de más de mil millones de pesos y adicionales unos 300 millones con los recursos adicionales gestionados por sus 3 diputados de Morena, canalizados en obras de empresas designadas discrecionalmente. Un nuevo paradigma (modelo). Sin embargo, a medida que las frases fueron desgastándose y las muletillas perdieron su encanto para volverse cansada letanía, los aplausos devinieron en insultos y gritos destemplados de los acarreados de un esquema tradicional de los que gobiernan en el país. El tema ¿del cómo? romper esquemas de corrupción e impunidad que por décadas se fue desmantelando el estado de bienestar; Poco a poco pues, la realidad ha terminado por imponerse y colocar las cosas en su lugar; hoy, más y más ciudadanos responden con claridad al ser encuestados acerca de su desencanto por lo que ven y padecen, desempleo, inseguridad, mensajes imprecisos a las masas desconcertadas. https://youtu.be/q_iSaacczYg a través de @YouTube