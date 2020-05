Las madres de deportistas mexiquenses apoyan los sueños de sus hijas e hijos de forma incondicional

Comparte Sonia Guemez, mamá de Natalia, sus experiencias junto a la medallista parapanamericana.



Zinacantepec, Estado de México, 9 de mayo de 2020. Muchos son los deportistas del Estado de México que han destacado a nivel nacional e internacional, pero sus esfuerzos individuales para alcanzar sus diferentes metas, casi siempre van acompañados de sus madres, quienes tienen todo el reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura y Deporte, en una fecha tan especial como lo es el 10 de mayo y todos los días.



Entre las mamás que día con día están junto a los deportistas mexiquenses, está Sonia Guemez, madre de la nadadora Natalia Nicolle González Guemez, medallista en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, quien nos compartió sus experiencias.



’Me siento muy orgullosa, muy satisfecha y muy comprometida con ella, para poder seguir apoyándola porque es como ir escalando para llegar a esa meta y no está fácil, porque hay momentos como éste que estamos viviendo, que nos han llenado de temores, de que no se enferme ella, mi esposo, porque somos el equilibrio, para poder apoyar a Naty’, afirmó tras referirse a la contingencia por el COVID-19.



Sonia Guemez detalló que este camino va acompañado de temores, los cuales se van superando poco a poco, buscando un equilibrio emocional para alcanzar los objetivos, además del trabajo constante, en el que como guía de una atleta que aún es una adolescente, se hace presente.



’A veces Natalia me dice ’hoy no quiero entrenar’ o está desanimada o por lo que sea, yo soy como el recordatorio y decirle ’a dónde quiere llegar’, a veces le digo ’tiene que valer la pena, tú ya estás aquí, ya sabes cuál es tu meta y tienes que seguirle’.



’Al final he escuchado de algunos atletas que ya tiene una trayectoria y me comentan la inseguridad, el miedo, lo vamos a seguir teniendo siempre porque no tienes nada seguro, y en las competencias hay que estar preparado para ellos’, declaró Sonia.



La orgullosa madre siempre acompaña a su hija con palabras de aliento y de consuelo, sin importar el resultado, porque a pesar de que a ella le gustan las medallas, los triunfos van más allá de subir al pódium.



’Naty ha tenido muchos logros, pero también ha tenido ’no logros’ y hay que vivirlo como una experiencia también. Es una emoción de altibajos, subes y bajas, en el momento veo que va ganando, luego que ya la van rebasando y ella va luchando, entregando su trabajo, que concluye en un minuto, y digo cómo es posible que tan rápido terminó.



’Siempre le agradezco a Natalia por todo su entusiasmo, porque al final es algo con lo que ella empezó muy contenta’, consideró Sonia.



Además, aseguró que le gusta acompañar a su hija en cada evento y narró ’soy una loca siempre traigo la bandera de México o algo, porque quiero que me escuche, quiero que me sienta presente, aunque ella sabe que yo estoy ahí quisiera que ella sintiera mi voz y mi entusiasmo’, finalizó.