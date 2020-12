Las madres de familia reconocen esfuerzo de la Secretaría de cultura y turismo para crear espacios para personas con discapacidad

Señala que es importante que las personas que atienden estos espacios tengan la capacidad necesaria para el desarrollo físico de los usuarios.



Zinacantepec, Estado de México, 22 de diciembre de 2020. Ante el esfuerzo del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo de crear espacios para el desarrollo físico de las personas con discapacidad, madres de familia agradecieron la puesta en marcha de estas acciones y solicitaron que permanezcan dichas iniciativas.



La Escuela de Futbol Adaptado que surgió desde principios de 2019 y que, durante el 2020, cuando estaba permitido por el semáforo epidemiológico, funcionó en el Parque Metropolitano Bicentenario, en Toluca, brinda la atención para que personas con discapacidad puedan practicar deporte de una forma organizada, sobre todo bajo la supervisión de personal capacitado.



’Me parece muy bien que abran estos espacios, la verdad no tenía la oportunidad de venir porque nos falta información y siempre tenemos que andar tocando puertas para que nuestros chicos puedan ejercitarse, porque para los niños regulares a lo mejor es una cosa muy sencilla, pero para nosotros que tenemos niños con discapacidad es un gran salto y hay pocos espacios’, señaló la señora Ruth González Flores, madre de Luis Antonio.



La madre de familia explicó que el reto de los tutores de las personas con discapacidad es que se puedan integrar en la sociedad y estas iniciativas son de gran soporte para ellos, ya que además están dirigidas por gente capacitada en deporte adaptado.



’La gente debería pasar a este mundo para que vean cómo vivimos entre terapias, estamos en todo y es una cosa muy diferente, por eso le agradezco al Gobierno del Estado de México que mande gente capacitada’, comentó.



’Los niños con discapacidad necesitan un lugar para ejercitarse y sacar toda esa frustración, porque lamentablemente no estamos acostumbrados para que los traten igual y por eso a mí me da mucho gusto que se abran estos espacios y seguirlos apoyando para que no se cierren’, declaró González Flores.



Finalmente, indicó que su hijo tiene discapacidad intelectual y es hiperactivo, por lo que el ejercicio es una necesidad para él, además, consideró que también se tienen logros significativos en su desarrollo.