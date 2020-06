LAS MARIONETAS DEL CIRCO

En la ’zona bonita’ de la ciudad de México se perpetró uno de los ataques más mortíferos en contra de quien, mediante operativos de los llamados ’quirúrgicos’, asestó contundentes golpes al crimen organizado, en este caso al cártel de Fuerza



Anti Unión Tepito, grupo armado que se sabe pactó alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De esto ya sabía el Gabinete de Seguridad y la pregunta es obvia, por qué si estaban enterados, no se pudo evitar el ataque durante el cual el secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch, recibió tres impactos de bala, que por suerte no comprometieron órganos vitales y podrá contarla, no así dos elementos de su escolta y una fémina que por mala suerte transitaba por el lugar.



La Fiscalía de la Ciudad de México sigue dos líneas de investigación en el atentado perpetrado contra Omar García Harfuch, descendiente de una dinastía de connotados políticos y expertos en seguridad, ya que su abuelo fue Marcelo García Barragán, gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y su padre Javier García Paniagua, político priista, quien estuvo a cargo de la extinta Dirección Federal de Seguridad, una por su participación en la planeación de los operativos que dieron como resultado la captura, extradición y congelamiento de bienes a Rubén Oseguera ’El Menchito’ y por los golpes asestados a la estructura de Fuerza Anti Unión Tepito, que dio como resultado la captura y encarcelamiento de varios cabecillas del grupo delictivo.



Si bien es cierto que sobre el secretario de Seguridad capitalino pesa la duda de los acontecimientos de aquel septiembre de 2014 del Caso Iguala, en el cual desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que en ese entonces fungía como jefe de la hoy extinta Policía Federal en Guerrero y todo porque su número de celular apareció en la agenda del cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, también lo es que su atentado le dio a los ’intelectuales’ del actual régimen la oportunidad de cruzar de manera por demás irresponsable los hechos y adosarlos a un supuesto ’compló’ dirigido a desestabilizar los trabajos de transformación del tabasqueño.



Las marionetas del circo de 4… pistas no dejan pasar la oportunidad de atacar a los neoliberales, a la mafia del poder, a los calderonistas, a los priístas, a los panistas etcétera, aunque no existan elementos para pensar lo anterior. Tal es el caso de John Ackerman, investigador en Derecho, que no estudió la carrera de derecho sino Filosofía pero que por ’recomendación’ de su suegro (padre de Irma Sandoval) fue contratado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien en un twitt dijo: ’Este video demuestra que el ataque contra Omar García Harfuch fue una acción coordinada del crimen organizado contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T. Los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa’.



A lo anterior se sumó lo comentado por Epigmenio Ibarra, quien al más puro estilo de ’Capadocia’, que ve complots por todos lados, twitteo: ’Dirán los de la comentocracia: ahí está ese loco de Epigmenio hablando de coordinación entre crimen organizado y una derecha a la que, además, califica de golpista. ¿Y qué no García Luna tenía conexión directa con el narco y con Felipe Calderón? Y que no Calderón quiere tumbar a AMLO’.



Señor Presidente, bien dicen que el pez por su boca muere, y lo más triste sería que fuera por bocas ajenas, no cree.