Las medias verdades del gas natural

La manipulación informativa, o fake news con que nos marean a los mexicanos, llega a extremos que nos acostumbramos a un panorama totalmente irreal.

Esto te lo platico debido a que el caso del gas natural hay mentiras y realidades. Esas medidas realidades se convierten en un escenario en el que no hay posibilidad de progreso y que el culpable es el pasado.

Esto nos lo dijeron de sus antecesores desde José López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña y ahora López Obrador. Ya no sorprende en nada el panorama estéril y desastroso. Y, en un alto porcentaje, tienen y tuvieron razón.

En el caso del gas natural, la crisis de los apagones y, en especial, el uso de combustibles altamente contaminantes, la 4T maneja medias verdades que llevan a interpretación de los errores fueron únicamente del pasado. Pero no es cierto.

Andrés Manuel, hace más de un año, mencionó en su mañanera que teníamos excedentes de gas natural y que eso era producto de la corrupción de los gobiernos anteriores. Esos negocios se hacían por los moches.

No lo dudo. Pero, esto desviste las declaraciones de ayer en las que AMLO dijo que no había gas natural y que ante la falta no había otro camino más que recurrir al carbón y al combustóleo.

Claro, que esto les cae como anillo al dedo a los de la 4T. Morena hace un gran negocio con el carbón, donde Armando Guadiana Tijerina, hoy senador y principal productor de carbón mineral (altamente contaminante) que le surte a la CFE un millón de toneladas y 75 productores restantes, otro millón. Un negocio que le deja más de 890 millones de dólares anuales.

Guadiana es senador por Morena y, además, muy amigo de Manuel Bartlett, director de la empresa dominante en electricidad.

Asimismo, PEMEX tiene una enorme cantidad de combustóleo y si se la vende a la CFE, por un intermediario obviamente (para eso de la comisión, dícese moche), hacen el negocio de la historia.

El 30 por ciento de los desechos de la refinación de crudo es combustóleo, que nadie lo quiere por su alto contenido en azufre y dañino a la salud. Pero, imaginen si no es negocio, aunque se desgracie la salud de millones de mexicanos y seres humanos en el planeta.

Tenemos mucho gas natural, pero hay que invertir en dos cosas, en la tecnología para extraerlo, así como enormes depósitos para guardarlo.

Estados Unidos tiene reservas por más de 38 años en cavernas distribuidas en todo ese país.

Pemex no ha querido desarrollar las cuencas. En México, sólo tenemos reservas para 48 horas. Más que en una refinería, debemos invertir en gas natural que mucho menos contaminante y que sirve para amplios sectores industriales del país.

Si no se hubieran cancelado las nuevas líneas de transmisión, ahorita podríamos estar despachando energía eólica de Oaxaca, solar de Sonora y Chihuahua. No han invertido y ahora quieren culpar de los multimillonarios daños a la industria por su culpa.

Todavía no se pone en marcha la contrarreforma Energética y los daños están a la vida

Aunque gane las elecciones de Guerrero, Félix Salgado Macedonio se convirtió en el peor rostro de la Cuarta Transformación, que afecta directamente la imagen del presidente López Obrador. La imagen de protección de un presunto violador y acosador de mujeres, se convierte día a día en la imagen de un partido que antepone complicidades, amistad y lealtades personales, al interés de la sociedad. Que decidan los jueces, lo más rápido posible, y que tenga implicaciones judiciales.

