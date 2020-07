Las medidas sanitarias es responsabilidad de todos: Gandhi Cabañas

El empresario Gandhi Cabañas comentó que es responsabilidad de todos respetar la medidas sanitarias para salir pronto de la pandemia por el coronavirus, además hizo un llamado a sus colegas para no renunciar a su plantilla de trabajadores y pugnar porque reciban un salario justo y sin rebajas.



Entrevistado por el Pool de Prensa Guerrero en Redes, el también político y simpatizante de Morena, señaló que si no se acatan las medidas, se podría regresar a semáforo rojo, ’hubo estados que salieron de su confinamiento como Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, pero que a las pocas semanas fueron regresados al semáforo rojo, debido a la desobediencia ciudadana, lo que podría ocurrir en Guerrero de no seguir las indicaciones’, expresó.



Indicó que los empresarios son los más interesados en que no haya reversa en el semáforo naranja y los conminó a hacer el esfuerzo para reunir todos los requisitos y aperturar sólo al 30 por ciento para beneficiar propio y de la población.



Sobre el tema político, comentó que aunque no le quita el sueño ser candidato a algún cargo de elección popular, su simpatía está con Morena, partido que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y desde donde trabaja para conseguir otro triunfo en los próximos comicios de 2021.



’Yo no sé si aparezca en la boleta, pero de lo que estoy seguro es que apoyaré desde mi trinchera para que Guerrero y Acapulco se pinten de guinda y siga la bandera de la Cuarta Transformación hasta consolidarla por completo’, concluyó.