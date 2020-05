Las mejores películas en Netflix para celebrar el Día de las Madres

Que nada impida celebrar el Día de las Madres desde nuestros hogares en compañía de Netflix. El catálogo de la compañía de streaming tiene una gran cantidad de películas disponibles para celebrar de una manera especial a las mamás de los hogares.



Drama, comedia, musicales y más, son algunos de los géneros de las siguientes películas que recopilamos con la intención de ser disfrutadas en casa. Aunque será un Día de las Madres diferente a otros años, eso no indica que podamos pasar horas de diversión. Toma nota y disfruta de una, o más, de ellas.



Más que madres

Tres amigas, después de ser olvidadas el Día de las Madres, deciden emprender una aventura juntas en la búsqueda de sus hijos. Las cambiadas vidas de sus hijos no se adaptan a ellas, por lo que buscarán retomar el vínculo con ellos pese a que todo parezca estar en su contra. ‘Mas que madres’ cuenta con la participación de Patricia Arquette, Angela Bassett y Felicity Huffman, reconocidas actrices dispuestas a hacernos pasar un rato agradable a través de sus personajes.



El club de las madres rebeldes

La comedia se apoderará del Día de las Madres con esta película. Las aventuras de tres madres nos demuestran que este papel es agobiante, por lo que en un pequeño desenfreno buscarán un diversión.



El día de las madres

Con un reparto que incluye a Julia Roberts, Jeniffer Aniston y Kate Hudson, esta película será una de las indicadas para el Día de las Madres, no por algo tiene el nombre de la celebración. Las historias de tres mujeres y un hombre, con personalidades sumamente diferentes, se entrecruzan en la celebración del Día de las Madres.



Mamma Mia!

Una de las películas musicales ambientada con la música de Abba, ‘Mamma Mia!’, trae la historia de una madre cuya hija está a punto de casarse. La hija, en vísperas de su boda prepara una sorpresa para su madre reuniendo a los amores de su vida para descubrir cuál de ellos es su padre. Meryl Streep, Amanda Syfried y muchos reconocidos actores más conforman el reparto.



Chicas perdidas

Un drama de la vida real, donde una madre está dispuesta a todo con tal de dar con el paradero de su hija, es la trama que envuelve a ‘Chicas perdidas’. Aclamada por la crítica, la cinta original de Netflix trae una feroz historia de una madre que, al no encontrar ayuda de la policía, se encamina a la búsqueda que termina en la revelación de una alarmante ola de crímenes.



