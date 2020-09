Las minas ¿de México?

En el reciente Informe de Gobierno se dijo que el 60% del territorio nacional está ’concesionado’. Se trata de las ricas minas mexicanas que en su mayoría están en manos canadienses. Caramba, hay que saber cómo y por qué.



Originalmente el artículo 27 constitucional expresaba que ’la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones más que a sociedades mexicanas (…) para explotación de minas o aguas.



Recientemente, el muy rico Salinas Pliego quería explotar la mina de oro De los Cardones en la reserva de la biósfera Sierra-Laguna en Baja California Sur, concesionada a una empresa canadiense llamada Vista Gold Corp. No le dieron permiso por contaminante de una zona ecológica especial. Hizo berrinche Salinas Pliego.



Y quién sabe los canadians, que monísimos no son. Antes de que en 1992, el presidente espurio Carlos Salinas de Gortari cambiara para beneficio de su grupo y desde luego propio la ley sobre el subsuelo de México, los mexicanos creíamos ser dueños de nuestro país.



Pero parece que NO. El que de verdad ganó las elecciones en 1988 fue Cuauhtémoc Cárdenas, lástima que no defendió su triunfo. Hoy se está recuperando el petróleo y construyendo una mega refinería con la señora Nahle a la cabeza de Dos Bocas.



La primera refinadora que se hace desde que el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de Pemex fue enviado a la cárcel por La Madrid y López Portillo, su gran amigo. Simplemente ’Bush prohibió a México refinar en casa su petróleo’.



Igualmente, los socios de Salinas, Bush y los canadienses, le impusieron a México aprovecharse de sus ricas minas. Sería muy útil para los mexicanos de hoy saber –o recordar– realmente lo que sucedió en el país. Nada del muy cómodo y tonto ’ya pasó’.



Qué tal si nos enteran de cuánto nos dejan ’nuestras’ minas y si cumplieron los canadienses, cosa dudosa, con lo que tenían que aportar por ley a las regiones en donde han estado metidos explotando las dichas minas. ANTES, DESPUÉS Y AHORA La minería en México es una tradición desde la época prehispánica.



Los estados mineros por excelencia son Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Chiapas, pero en todo el territorio hay una gran cantidad de minas. Hubo tres momentos especiales de la industria minera mexicana: -’En la segunda mitad del siglo XIX hubo un auge en la minería en la zona norte del país debido al descubrimiento de oro californiano.



Gracias a la fiebre del oro hubo un florecimiento del comercio local en la zona norte de México e internacional. Esto no sólo ayudó al crecimiento de la industria minera, sino también, las rutas comerciales de diferentes productos se reactivaron y provocó intercambios comerciales hacia a diferentes partes del mundo…’, El Porfiriato, comenzó a utilizar la energía eléctrica para las labores mineras.



Durante la Revolución decayó la producción, pero se recuperó con ’la Constitución de 1917, en que se establecieron los lineamientos jurídicos para la orientación de la minería’. Pero ya vimos que siempre no.



HABLEMOS DE MINAS ’La primera Huelga de Cananea fue una huelga laboral contra de la empresa Cananea Consolidated Copper Company (CCCC), propiedad de William C. Greene, la huelga es muy parecida a la de Río Blanco, Veracruz. Inició el 30 de mayo de 1906 y se dio por la explotación y la miseria que vivían los obreros, la injusticia y la desigualdad entre los trabajadores mexicanos y extranjeros donde ’El desarrollo alcanzado en México no beneficiaba en nada al pueblo ni a los trabajadores’.



(Wikipedia) Por lo visto la situación no ha cambiado ¡aunque hasta de SIGLO hemos cambiado! SIGUE en huelga Cananea. Su ’dueño’ es un millonario de pésima reputación en todo lo que hace, llamado Germán Larrea, al parecer el segundo más rico después de Slim. Lo recordará el lector, pues era dueño de FAMOSA MINA MEXICANA: Pasta de Conchos en Coahuila’ en la que por falta de atención a un escape de gas hubo una explosión terrible en la que murieron en 2006 decenas de mineros.



Hoy parece que Larrea, ya devolvió aquella mina al gobierno, y que para complacer a los deudos de los mineros muertos a muchísimos metros dentro de la mina hace tantos años el propio gobierno los va a buscar y devolver a sus deudos. Pobre gente, pero debería entender que tal operación es prácticamente imposible.



¿Cómo después de tanto tiempo va a ser posible encontrar a gran profundidad cuerpos deshechos por semejante explosión? Por su parte la mina de cobre de Cananea contiene los mayores yacimientos de cobre mineral en exportación en el mundo. Esta mina de Cananea es la quinta productora de cobre más grande de México y está en huelga desde hace 13 años.



Otra información afirma que la mina en Cananea es la más antigua en operación en América del Norte, con trabajos que datan de 1899, pero -en 1990- naturalmente bajo el gobierno espurio de Carlos Salinas de Gortari Salinas) Grupo México adquirió el total de activos mineros de Buenavista por 475 millones de pesos.



¿NO sería hora de que el pueblo de México recuperara los metales y piedras preciosas que están en su subsuelo y que lógicamente le pertenecen? En esto habría que imitar la intención primaria de Lázaro Cárdenas con el petróleo. De no ser posible, sería cuestión de establecer una oficina oficial que realmente vigilara lo que se hace con el patrimonio del país. Con una Nahle a la cabeza.