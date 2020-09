Las mujeres deben ser líderes y protagonistas de la paz: Graciela Domínguez

Al participar en el panel ’La Importancia de la Participación de la Mujer en la Construcción de la Paz’, junto a líderes sociales, activistas y promotoras de la paz compartió experiencias de mujeres que han luchado contra el miedo por defender sus derechos y los de sus familias.



En el evento, organizado por la Fundación Construyendo Paz, y que estuvo moderado por Rosa Elvira Jacobo Lara, coordinadora de todos los programas de paz, la legisladora aseguró que en Sinaloa se está consolidando una larga lucha de mujeres.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, resaltó que en varias experiencias vividas son mujeres las que han encabezado movimientos para construir la paz-

’Cuando las mujeres salen a la calle a defender sus derechos, están buscando construir paz’, afirmó.

Recordó las caminatas de varios kilómetros en las que mujeres luchaban para defender el derecho a la tierra, ya que se les pretendía despojar de sus terrenos para la construcción de la presa Picachos.



’Me tocó ver que eran las mujeres las que no le tenían miedo al gobierno, como ellas decían. Estaban dispuestas a luchar por sus familias. Para mí son ejemplo de lo que debe hacer una mujer para defender los derechos y con ello están construyendo paz’.



A esta lucha le sumó la de las mujeres que se organizaron para defender el derecho a la vivienda, principalmente en el centro de Sinaloa.



Construyeron la organización social ’Amor por mi Casa’ para defenderse y que no les despojaran la vivienda a sus hijos. Siempre lo decían así.



’La mujer nunca pierde la esencia de ese humanismo, pero han salido a la calle, ya no se quedan en casa, y creo que eso debe ser ejemplo de lo que también es una mujer que está dispuesta a construir mejores condiciones de vida, defendiendo los derechos, y con ello están defendiendo que haya paz social’.



La diputada Graciela Domínguez sumó otra experiencia.

’En el movimiento pesquero las mujeres eran las que tenían más garra, y me tocó verlas como estuvieron en las tomas de casetas, luchando para que hubiera mejores condiciones de vida en sus campos pesqueros’.



Sin embargo, brindó todos sus respetos y su mejor reconocimiento a las mujeres rastreadoras, ya que a pesar de tantas adversidades siguen siendo un ejemplo.



Espero, dijo, que más temprano que tarde nuestras autoridades y la sociedad veamos ese ejemplo que ellas están dando y que hagamos justicia en ese tema.



’Para mí son lo que en este momento representan lo más importante, el movimiento más importante desde las mujeres para construir paz’.



No es casual, aseguró, que sean las mujeres las que siempre encabecen los movimientos más sensibles, más complicados y peligrosos.



De su experiencia como diputada, resaltó que ahora las mujeres ocupan más espacios en la política, y precisó que ello es gracias a una larga lucha de mujeres.



’En esta Legislatura yo me siento privilegiada porque nos ha tocado ir consolidando una lucha larga de mujeres para lograr la paridad en los ámbitos de decisión, no solamente de elección popular, sino también en la administración pública’, expresó.



Me siento muy privilegiada de ser parte de esta construcción, dijo, pero sin dejar de reconocer que esto es producto de una larga lucha y que hoy se está logrando consolidar.



A ello le sumó los avances legislativos para castigar la violencia política de género.

’Creo que construir en este ámbito, también va a ayudar a abonar para que haya una construcción de paz en nuestro estado y en nuestro país porque este es un movimiento que se está consolidando a nivel nacional’.