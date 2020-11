Las mujeres pueden resolver cualquier reto: Adela Román

*Destaca Román Ocampo que la Cuarta Trasformación está dando resultados



Chilpancingo, Gro., 11 de noviembre de 2020.- La lectura y el intercambio de ideas hermana a los seres humanos, también producen el entendimiento y resuelven problemas, expresó la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, durante la instalación del Consejo Estatal para Fomento a la lectura y Creación Literaria.



En el evento realizado desde el auditorio ’Ignacio Manuel Altamirano’ del Palacio de Gobierno de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien estuvo acompañado de su esposa Mercedes Calvo y la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez Müller, la alcaldesa señaló que ’las mujeres podemos resolver cualquier reto con la misma contundencia y eficacia que los hombres y que estamos en todos los sentidos listas para gobernar; que la coordinación y el diálogo son la piedra fundamental para disminuir la violencia y construir la paz’.



En materia de seguridad, la máxima autoridad del municipio de Acapulco puntualizó que la Cuarta Transformación está dando resultados contundentes, y reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Astudillo Flores para sacar a Guerrero de los primeros lugares de violencia del país.



’Es un logro que todos le reconocemos y le valoramos y, ante quienes auguraban que la primera presidenta municipal electa de nuestro puerto no podría con el reto de la inseguridad, podemos decir hoy con satisfacción y con un profundo agradecimiento a quienes nos han acompañado en esta tarea, que Acapulco ya no es noticia de violencia para todo el país’, sostuvo.



En el mismo evento se entregaron premios a estudiantes que participaron en el intercambio cultural con sus pares colombianos en el certamen ’Cuentos Viajeros’, donde la alcaldesa Román Ocampo resaltó que fomentar el diálogo y el acercamiento de los pueblos es un acto importante encaminado a resolver realmente las causas y no sólo los efectos de la violencia.



También estuvieron presentes el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas; el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y el presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso local, Arturo Martínez Núñez, entre otros.