Las Mujeres Siguen Siendo Mayoría, Numéricamente

Un censo más y una confirmación irrebatible. Las abnegadas mexicanas, las promotoras del hogar, las forjadoras de la familia, mantienen su primer lugar. Nos superan en tres millones, además de que en este Siglo XXI gozan de autonomía, comparte derechos y obligaciones con los hombres, con una mayor participación en todas las actividades, profesiones y oficios.

En los mandos militares ya algunas ostentan hasta el grado de coronelas, que distan mucho de ser como las denominadas así hace un siglo. Hay ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, juezas, senadoras, diputadas y presidentas municipales. Una gobernadora y una jefa de Gobierno. Además procuradoras de justicia, hoy llamadas fiscales, y agentes investigadoras del Ministerio Público y decenas en las policías.

El comentario está enfocado a la participación de las mexicanas en los campos de la política, del medio judicial, de las tareas legislativas y en la administración pública. La historia comienza cuando el presidente Miguel Alemán Valdés casi al final de su gobierno promovió el voto femenil a nivel municipal y a partir de 1954 las mujeres gozan de la igualdad, con los hombres, de los derechos constitucionales

Los números aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, son muy importantes y determinantes para los gobiernos en sus tres niveles, porque son la información certera para proyectar todo tipo de programas. Bueno, esto siempre y cuando sea aprovechado por los gobernantes, pero en la realidad hoy en día veo que no se dé una utilidad integral a los resultados censales. Tal vez, pero lo dudo, los partidos políticos deberían de considerarlos en este año electoral.

Desde hace tiempo en este mismo espacio, comenté que a más tardar en 2030 una mujer estará despachando como Presidenta de México y tendrá entre 45 y 50 años de edad. En el sexenio que principió en 2018, la presencia de la mujer en el gabinete presidencial es la más relevante. Para comenzar, por primera vez la Secretaria de Gobernación, encargada de la política interior, está bajo la responsabilidad de una mujer, la ministra en retiro y Notaria Pública Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. Ella y ocho damas son del primer equipo presidencial y falta por asumir su cargo de Secretaría de Educación Pública, la profesora Delfina Gómez Álvarez. Sustituye a Esteban Moctezuma Barragán, quien en breve será ratificado por el Senado como embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos de América.

LAS MUJERES EN EL PODER

La nayarita, egresada de la Universidad de Guadalajara y radicada en Mexicali, Aurora Jiménez de Palacios, fue la primera diputada federal en el sexenio de don Adolfo Ruiz Cortines. Su estancia en el escaño de Donceles y Allende fue de agosto de 1954 a septiembre de 1955. Poco tiempo después murió en un accidente aéreo.

En el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se abrieron las puertas de la administración federal para la mujer, al ser nombrada doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, subsecretaria de Educación Pública. Correspondió, en el mismo sexenio, a la jurista oaxaqueña María Cristina Salmorán de Tamayo ser la primera ministra de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación.

También en el régimen PRIista de 1958-1964, la ilustre jurista campechana y la destacada política sonorense, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, respectivamente, son las iniciadoras de la presencia de la mujer en el Senado de la República. La primera Procuradora General de Justicia del Distrito Federal, la veracruzana Victoria Adato Green, compañera de mi Generación 1956 de Abogados, egresados de la UNAM. Vicky recibió el nombramiento del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Una más de las mujeres que llegaron al poder, vía el voto popular. La maestra, escritora, poeta y política Griselda Álvarez Ponce de León, figura como la primera gobernadora de un Estado. La guadalajareña gobernó en Colima de 1979 a 1985. Empezó en el mandato del abogado José López Portillo y Pacheco y terminó en el gobierno del colimense De la Madrid Hurtado.

De acuerdo con el INEGI, institución fundada en 1983 y hoy dirigida por Julio Alfonso Santaella Castell, en nuestro país hay 64 millones 540 mil 634 mujeres y a ello súmenle las que nacieron en el comienzo del 2021. Mientras tanto los caballeros, bueno y mejor dicho los hombres, llegamos a la cifra de 61 millones 473 mil 390. No puedo repetir aquello que oía de niño, ’nos tocan dos mujeres a cada uno’. A conformarse con una y punto.

CONFUSIÓN, DESINFORMACIÓN Y…

La falta de coordinación entre los colaboradores del Presidente de México en el programa de vacunación contra el COVID 19, crea un ambiente de confusión en todo el país. Las más variadas versiones circulan y la desinformación aumenta cada vez que hablan el subsecretario de Salud, el llamado vocero presidencial y la titular de Gobernación, sin omitir al secretario de Bienestar. Ya politizaron el proceso sanitario al integrar las diez mil brigadas, bajo mando militar, con ’servidores de la Nación’ y ’promotores de programas’ junto con ’dos voluntarios’ y ’cuatro de las Fuerzas Armadas’.

Lo cierto es que la vacunación está muy lenta. De los 10 integrantes de la brigada, solo uno vacuna y los demás ’ven’. Hay muy pocas dosis para el gigantesco problema que para el último viernes de enero ya estaba en 13 Estados y en la Ciudad de México, con ’semáforo rojo’. El titular de la Secretaria de Salud, no aparece. Los informes sobre el estado de salud del Presidente de la República, también son confusos porque cada quien lo clasifica y da margen a descabelladas versiones.

MACEDONIO VA, ¡PORQUE VA!

Una vez más la dirigencia del partido político en el poder corrobora que no es igual a las de otros partidos y tienen razón, es peor. Ya está decidido, desde Palacio Nacional, que el candidato de MoReNa en el sufrido Estado de Guerrero será Félix Salgado Macedonio, pese a que en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero están abiertas tres carpetas de investigación en su contra, como presunto responsable de delitos sexuales en agravio de tres mujeres. El domingo 31 rendirá protesta como candidato que buscará la gubernatura.

José Félix, originario de Las Querendas, municipio de Pungarabato, es agrónomo, de 64 años de edad. Esta es la tercera ocasión en que estará, postulado para el mismo cargo. En 1992 y en 1998 lo abanderó el PRD, perdió ante Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros. Dos veces diputado federal y dos senador. Su imagen es muy negativa, por ser prepotente, majadero y agresivo frente a las mujeres, hasta violarlas, copia fiel y aumentada del diputado Fernández Noroña. Fue presidente municipal de Acapulco y director del diario La Jornada, edición Guerrero, por ello, obvio, se dice periodista.

LA PLAYERA GRIS, SU HISTORIA

Entre las curiosidades que encuentra el reportero-columnista, apareció la historia de la playera gris, la más cómoda, confortable y que combina, según sus diseñadores, con traje, con jeans, con pants y para los fines de semana, decía el galán norteamericano Paul Newman. No es precisamente una prensa moderna, pues data de 1930. Ahora la, visten mujeres, hombres, niños, jóvenes, sin ser necesariamente deportistas.

Benjamín Russell Jr., es el creador de la primera playera con cuello redondo. En 1926, Benjamín era un joven atleta y practicaba el fútbol americano en el equipo Alabama Crisom Tide. Un día diseñó la playera con tela de color gris. La prenda ligera y fresca. Tuvo un resultado exitoso desde el principio, desterrando a las camisetas gruesas y asfixiantes.

Cuatro años después, junto con su padre, del mismo nombre, expandieron la producción de las playeras, sugiriendo que deberían de ser de color gris, porque es combinable con todo tipo de ropa. Para los años cincuenta, la playera ya era parte del uniforme en las escuelas para la clase educación física, deportes. La prenda se convirtió en un icono gracias al actor Sylvester Stallone, quien la vistió en las películas donde interpretó al boxeador Rocky Balboa.

P.D. De la copiosa agenda, en noticias, de la segunda quincena del primer mes de 2021, comentaré algunas…Comenzaré por informar que entre 1523 y 1576, en la Nueva España, se fundaron cuatro Villas, tres de ellas son actuales ciudades capitales: Querétaro, Santiago de Saltillo y Colima. La cuarta es León, Guanajuato… ¿Se acuerdan de El Gordo y El Flaco que hicieron películas cómicas? Pues, hace 129 años nació ’El Gordo’ que se llamó Oliver Norvalle Hardy y en 1926 se juntó con Stan Laurel, el simpatiquísimo ’Flaco’…En el mes que termina este domingo festejaron sus cumpleaños 74 y 66 Sasha Montenegro y Lucía Méndez, respectivamente. Sus nombres reales: Alexandra Asimovic Popovic y Lucía Leticia Méndez Pérez. Sasha es italiana, con sangre yugoeslava, criada en Argentina y nacionalizada mexicana, viuda del presidente José López Portillo. En León, Guanajuato, nació Lucía y me dijeron que también tiene nacionalidad americana…Dos figuras internacionales de la cinematografía fallecieron un 20 de enero. En 1984 en el puerto de Acapulco terminó sus días el intérprete de Tarzán, el Hombre Mono y que se llamó Johnny Weismueller…Nueve años después en Suiza murió la actriz belga-británica Audrey Hepburn Ruston, cuyo nombre inicial fue Edda Kathleen Van Hemmstra Hepburn-Ruston.

