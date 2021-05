Las mujeres son impulsoras del desarrollo en las comunidades: Marcia Torres

Zacualtipán, Hgo., a 05 de mayo de 2021.



LAS MUJERES SON IMPULSORAS DEL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES: MARCIA TORRES



- Luchará por leyes que permitan que clínicas y hospitales cuenten con lo necesario para que se atienda a la población.



La candidata a diputada local por el Distrito II Zacualtipán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Torres González, visitó la comunidad de Soyatla perteneciente al municipio de Tianguistengo, donde externó que es una persona que garantiza trabajo, compromiso y responsabilidad para buscar el progreso de región que busca representar.



’Ser recibida por ustedes, para que me permitan compartirles mis propuestas como aspirante a un espacio en el Congreso del estado, me llena de confianza y me da la oportunidad de sentir que realmente este proyecto vale la pena’.



Marcia Torres se comprometió a buscar el beneficio para la comunidad, a través de la gestión de programas que fortalezcan los servicios públicos básicos, como el mejoramiento a las redes de agua potable, drenaje, y alumbrado público.



También apuntó que luchará por leyes que permitan que los servicios médicos en las clínicas y los hospitales cuenten con lo necesario para que se atienda a la población, además de que los medicamentos sean gratuitos.



En ese sentido, la aspirante del PRI subrayó que encabeza un proyecto que busca los caminos necesarios para alcanzar el progreso colectivo, pues es de esta manera como se tiene una verdadera posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente.



’Sé que ustedes me están respaldando, su presencia aquí me permite sentir que podemos seguir construyendo un diálogo que nos permita desarrollar propuestas, pero, sobre todo, atender las necesidades que ustedes expresan’.



’Cada sector en el que se divide nuestra sociedad es importante, como importante es atender las necesidades que son prioridades para lograr el bienestar, mi compromiso también está en buscar desde el Congreso, mejores oportunidades para las y los niños, y jóvenes de cada uno de los municipios que conforman el Distrito II, buscar la posibilidad de mejorar las condiciones de los espacios educativos, trabajar para lograr que las vías de comunicación sean óptimas y con ello, eficientar los traslados’.



Torres González subrayó que las mujeres son impulsoras del desarrollo en las comunidades, por ello, remarcó la importancia de seguir gestionando programas y recursos que fortalezcan la economía de las familias.



’Sé que si vamos juntos lo vamos a lograr, que si unimos nuestra voluntad, nuestro proyecto será el triunfador y que ustedes serán los ganadores, recuerden que unidos somos más fuertes’.