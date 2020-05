Las mujeres tienen derecho a decidir libremente si quieren tener hijos o no CODHEM

#Toluca, Estado de México, 10 de Mayo de 2020.- Todas las mujeres deben tener garantizados sus derechos sexuales y reproductivos, pudiendo ejercerlos libremente aún en situaciones como la que se vive por la pandemia del coronavirus COVID-19, además de que haya disponibilidad y acceso a los servicios médicos relacionados, para ellas y sus hijos.







En el marco del Día de la Madre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) llama la atención sobre la importancia del derecho a la protección de la salud de la madre y a respetar su derecho de todas las mujeres a decidir cuándo y cuántos hijos tener, contando con información suficiente para que su decisión sea libre, sin presión ni violencia.







En pleno siglo XXI, la cultura patriarcal y machista aun permea en ideas como la de considerar que una mujer le puede ’pertenecer’ a un varón, sea novia, concubina o esposa se ven limitadas para decidir si continúan o no la relación, son violentadas sexualmente o son víctimas de discriminación cuando no quieren o no pueden tener hijos.







Ante esa situación, la Codhem, a través de labores de información y capacitación a los distintos sectores de población, difunde y promueve los derechos a la sexualidad que tienen las mujeres, así como a decidir con quién quieren compartirla, ejercerla de forma libre y responsable, sin discriminación; y a recibir educación sexual y servicios de salud.







Finalmente, el organismo defensor destaca la necesidad de que las autoridades de salud continúen garantizando el acceso a la anticoncepción y a la atención pre y postnatal en estos días, aunque los servicios están saturados por el aumento de contagios por COVID-19, además de mantener los servicios básicos de salud para las mujeres y adolescentes.