Las obras del Centro de Justicia La Perla abandonadas, así lo dejo Eruviel , así están con Alfredo Del Mazo

Por Luciano Tapia



NEZAHUALCÓYOTL, MÉX. – Obras de infraestructura que durante el mandato del ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas no concluyo como es el caso de la construcción del Centro de Justicia La Perla, sigue abandonado por Alfredo del Maza Mazo, denunciaron los vecinos, quienes aseguran que desde hace seis años esta convertido en un basurero y foco de infección.



De acuerdo con los vecinos que viven frente a las instalaciones de la delegación de la Cruz Roja La Perla, la demolición del edificio que por décadas albergo el Centro de Justicia La Perla, empezó a ser demolida después de los tres años del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, el proyecto ambicioso que sería un edificio nuevo con las tecnologías modernas quedó en promesas.



Ahora cuando ya tiene más de seis años abandonada la obra, en la que solo las varillas oxidadas sobresalen, los habitantes como Guadalupe Pérez Martínez, Josefina Mendoza Sáenz García y Braulio Jiménez del Mercado La Perla y otros, hacen un llamado al gobernador Del Mazo a rescatar el espacio para lo que estaba previsto o bien que done el terreno para área verde que son escasos en esta parte del Estado de México.