Las pastillas tapan síntomas pero no resuelven problemas

La palabra problema nos coloca en posición de víctimas y nos hace pensar que necesitamos una ayuda externa para salir de esa podredumbre en la que estamos inmersos.



En la actualidad, las recetas de psicofármacos, en particular ansiolíticos y antidepresivos, están extendidas en exceso. Se llegan a prescribir pastillas para hechos de la vida a los que nosotros mismos le ponemos el apellido de problemas.



Piénsalo por un momento, ¿es capaz el antidepresivo de solucionar el hecho de que tu pareja te ha dejado? ¿es capaz esa pastilla de hacer que tu relación con el jefe sea de mayor calidad? Un reciente estudio publicado en la revista médica The Lancet nos deja bastantes dudas sobre los efectos de los antidepresivos, tanto en niños como en adolescentes.



En la investigación, en la que participaron más de cinco mil personas con depresión y se utilizaron 34 ensayos y 14 tratamientos antidepresivos diferentes, se llegó a la conclusión de que estos no aportaban ningún beneficio.



De hecho, los participantes sufrían de multitud de efectos secundarios, entre ellos, el incremento de pensamientos suicidas.



La depresión no se cura con pastillas Antes de nada, es necesario que hagamos una distinción entre depresión endógena y exógena. La primera es causada por desequilibrios bioquímicos en el cerebro, en particular de serotonina. La segunda es reactiva a cambios o pérdidas vitales importantes o de reforzadores como por ejemplo, que nos despidan de un trabajo, que se muera un familiar cercano o cambiar de residencia.



No obstante, los casos de depresión endógena son muy escasos y los que más abundan sin duda alguna son los otros. El problema estriba en que en las consultas médicas se están tratando este tipo de depresiones reactivas mediante fármacos antidepresivos que no producen ningún beneficio al paciente, ya que la mejoría que puede sentir muchas veces es debida más a un efecto placebo o el propio paso del tiempo que a la pastilla.



El antidepresivo no sabe qué te ocurre, por lo que estás pasando, no te escucha ni se pone en tu lugar. La pastilla lo único que hace es un efecto de analgesia en tu organismo y es por ello que puedes notar que sufres menos, pero no es la solución a tu problema real.