Las peores decisiones en pandemia las han tomado en el Gobierno de México: Citlali Jaramillo

Pachuca, Hgo., a 03 de mayo de 2021.



IMPULSO A LA MUJER NECESARIO PARA DESARROLLO DE LA SOCIEDAD HIDALGUENSE, CITLALI JARAMILLO



- Buscará recuperar programas que beneficien a los sectores productivos.



- Las peores decisiones en pandemia las han tomado en el Gobierno de México.



’El impulso de las mujeres es indispensable para la generación de una sociedad fuerte, con programas que aporten al desempeño de las actividades que desarrollan y a su vez que las proyecte, ya que en muchas ocasiones ellas son el motor de la familia’, dijo Citlali Jaramillo Ramírez, candidata a diputada local por el Distrito XII Pachuca por la coalición Va por Hidalgo.



En el evento dirigido al sector femenino, fue acompañada por el candidato a diputado federal, Benjamín Rico Moreno, quien dijo ’Yo me sumo a la propuesta, pero también le apuesto a que se regrese la paz y la tranquilidad, que nos permita tener certeza’.



Jaramillo Ramírez y Jenny Melgarejo, quienes integran la fórmula local, ponderaron los programas que hoy ya no existen y que aportaban recurso que impulsaba a las mujeres a ser productivas con una constante capacitación.



’El populismo no está siendo una opción, dijeron que era bien fácil, que todo lo iban a resolver, que se iban a abrazar, que íbamos a ser felices, que si borrábamos la corrupción todo se iba a componer, y hoy, hay corrupción, está peor, vivimos impunidad total, el descaro de mentirnos todos los días y piensan que los mexicanos somos estúpidos y no lo somos, piensan que les creemos y no es así, sabemos defendernos porque estamos unidos también, fueron décadas de lucha, para tener programas como Seguro Popular, hicimos una agenda fundamental para las mujeres’.



Recordó que anteriormente existían programas sociales que trabajaban por y para la familia, los cuales hoy fueron eliminados, que en menos de tres años la calidad de vida de la población se ha visto mermada ante la falta de oportunidades laborales, lo que se refleja en una mala economía.



Lamentó la eliminación de cobertura para el cáncer, enfermedad que aterra a la población en general, hasta la falta de respaldo con proyectos productivos que dignificaban a los hogares pachuqueños.



Reconoció que la pandemia afectó no solo al país, sino a toda la economía global, sin embargo cuestionó las decisiones tomadas en el país, las cuales han perjudicado de manera directa a los negocios, y por consecuencia al sustento que tenía