Las personas asintomáticas portan niveles similares del coronavirus que aquellos con síntomas, según un estudio

Se ha descubierto que la gente que no da señales de estar infectada con el coronavirus porta niveles similares del germen en sus cuerpos que quienes sí las dan, según un estudio en pacientes surcoreanos.



Después de uno de los primeros brotes importantes del COVID-19 fuera de China en febrero, Corea del Sur comenzó a hacer pruebas masivas y rastreo de contactos. Este incluía mantener a quienes habían dado positivo —pero no tenían síntomas— en centros comunitarios de tratamiento.



Los científicos estudiaron a 303 personas que dieron positivo para el coronavirus entre el 6 y 26 de marzo. Fueron aislados en un centro comunitario de tratamiento en la ciudad de Cheonan. Se tomaron muestras de su tracto respiratorio superior (dentro de la nariz) y tracto respiratorio inferior (en la forma de saliva). A los pacientes se les hicieron pruebas ocho, nueve, 15 y 16 días después de ser aislados. En los días 10, 17, 18 y 19, los médicos hicieron pruebas a discreción de las muestras del tracto respiratorio superior o inferior de los pacientes.



De los pacientes totales, 193 eran sintomáticos cuando fueron asilados, en oposición a los 110 que eran asintomáticos. Los síntomas más comunes incluían tos, congestión nasal y producían más saliva de la normal. De los 110 pacientes sin síntomas, 21, o apenas una quinta parte, desarrollaron síntomas mientras estuvieron aislados. En promedio, los pacientes que no presentaban síntomas tardaron 15 días en hacerlo.



Al comparar los niveles del material genético del virus en las muestras, el equipo halló que las cargas virales eran similares sin importar si los pacientes eran sintomáticos o asintomáticos.



Sin embargo, al escribir en la revista JAMA Internal Medicine, el coautor Dr. Seungjae Lee, del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Soonchunhyang de la Universidad de Seúl, Corea del Sur, y sus colegas dijeron que no fueron capaces de determinar si esto significaba que estos individuos podían transmitir el virus con la misma facilidad que aquellos con síntomas.



También, hallar el material genético del virus en una persona no significa necesariamente que lo pueda transmitir, y se necesita investigar más para explorar esta cuestión, dijeron ellos. Pero la carga viral alta que hallaron ’plantea una posibilidad distinta de un riesgo de transmisión’, escribieron ellos.



El estudio insinúa que hacer pruebas solo a las personas que tienen síntomas podría resultar en una ’subestimación considerable de los pacientes infectados’, según el equipo.



El equipo dijo que el estudio estuvo limitado por múltiples razones, incluido el que los pacientes, por lo general, eran jóvenes y por lo demás sanos, y por ello los resultados tal vez no se relacionen con el resto de la población.



Ian Jones, profesor de virología en la Universidad de Reading, Reino Unido, quien no colaboró en el artículo, le dijo a Newsweek: ’Todos los individuos fueron aislados y no se hizo pruebas a la transmisión, por lo que es imposible saber si, en general, los asintomáticos transmitirían menos el virus que los otros, por ejemplo, porque no tosen, o más como un resultado de su libertad de movimiento.



’Sin embargo, el estudio sirve para recalcar el punto de que el control del COVID-19 en la comunidad requiere de pruebas regulares y generalizadas y que quien dé positivo debería autoaislarse sea asintomático o no’.



Daniel Davis, profesor de inmunología en la Universidad de Mánchester, Reino Unido, quien tampoco contribuyó al estudio, describió el estudio como ’interesante e importante’.



Davis, autor de The Beautiful Cure (la cura hermosa, título no oficial), un libro sobre el sistema inmunológico humano, dijo que los hallazgos de que los pacientes asintomáticos y sintomáticos tienen niveles virales similares son consistentes con la idea de que quienes no presentan síntomas aún podrían ser capaces de propagar el virus.



’Esto significa que un sistema de ‘rastreo’ podría omitir de forma factible a una cantidad importante de personas que están propagando el virus porque no presentan síntoma alguno. Sin embargo, este estudio no analiza la transmisión del virus directamente. Es difícil inferir los índices de transmisión con los tipos de mediciones hechas aquí’.



Yahoo Noticias