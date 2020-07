Las playas de Michoacán, ideales para volver a estar en contacto con la naturaleza; Opción para disfrutar

Cuando la Nueva Normalidad nos permita viajar y conocer los hermosos rincones que esconde nuestro país, sin duda alguna las tendencias de los viajeros cambiarán y ahora se preferirán los sitios menos concurridos y que permitan tener un contacto con la naturaleza. Por dicha razón, las playas de Michoacán se convierten en la opción ideal para visitar cuando la cuarentena termine.

Una extensión de 200 km de litoral a lo largo del océano pacífico resguarda las playas de Michoacán, sitios que además de ser paradisíacos, esconden una exuberante naturaleza y donde podrás disfrutar su delicioso clima y paisajes maravillosos, además de degustar una exquisita gastronomía.

Las playas de Michoacán son el lugar ideal para relajarse y descansar, muchas de ellas no cuentan con red telefónica, por lo que podrás desconectarte de la tecnología para conectarte con la naturaleza. Cada playa tiene su encanto particular y las actividades a realizar son muy variadas, van desde la liberación de tortugas, hasta clases de surf. Aquí te enlistamos algunas de las que puedes visitar:

• Playa Jardín y Playa Eréndira: son las dos más cercanas al puerto de Lázaro Cárdenas, aquí podrás disfrutar de frescos mariscos en las palapas de la playa o bien en cualquiera de sus restaurantes. Son el sitio ideal para observar con la familia los bellos atardeceres o hacer una apacible caminata por la playa.

• Playa azul: Una hermosa playa de mar abierto con suave arena, donde el tono del agua es azul brillante, de ahí su nombre. La gran particularidad de esta playa son los campamentos tortugueros, donde año con año miles de tortugas llegan a desovar.

• Playa la soledad: rodeada de acantilados que forman la figura de un elefante, este sitio es ideal para practicar el camping, además de ser la mejor para degustar la gastronomía costera de Michoacán.

• Caleta de campos o bahía de bufadero: una de las más famosas, donde podrás realizar actividades acuáticas como el nado gracias a su oleaje suave. En los alrededores se pueden encontrar varios restaurantes para probar las delicias que se pescan diariamente.

• Maruata: Uno de los destinos por excelencia de las playas de Michoacán, un sitio virgen que permite a quienes la visitan, convivir directamente con la naturaleza y vivir una experiencia de relajación. Famosa por su formación rocosa llamada, el Dedo de Dios, una enorme roca situada en medio del mar.

• Colola: Ideal para vivir la experiencia de la liberación de tortugas, en esta playa llegan a desovar tres especies de tortuga marina en peligro de extinción: golfina, laúd y negra, por lo que se convierte en una playa de suma importancia, ya que aquí anidan más del 70% del total mundial de tortugas marinas.

• La Llorona: Una playa completamente virgen que se caracteriza por su fina arena, la cual, al ser pisada emite un particular sonido, al que los lugareños le han llamado ’llanto’, de ahí el nombre de este sitio.

• Faro de bucerías: Una playa perfecta para acampar, el nado libre y el buceo. Sus tranquilas aguas encantan a quienes la visitan, debido a sus colores turquesa y azul marino que se combinan. El mayor atractivo en Faro de Bucerías es un barco hundido.

• La Manzanillera: Como casi todas las playas de Michoacán, es ideal para realizar camping, además de disfrutar de actividades como snorkel o buceo, también puedes dormir en una de sus cabañas que están a escasos 20 metros del mar. Si deseas disfrutar de una fresca langosta preparada al momento, la manzanillera es el lugar ideal.

• Ixtapilla: una de las playas que recibe año con año arribazones masivas de tortugas marinas, razón por la cual se ha convertido en un santuario para las mismas. Los visitantes pueden vivir la experiencia de la liberación de tortugas y aprovechar el parador para acampar y observar los maravillosos atardeceres de la costa.

• Nexpa: conocida mundialmente por ser una de las mejores playas para realizar surf, gracias a sus olas de gran tamaño y dimensión. La playa cuenta con cabañas donde te podrás hospedar y disfrutar de actividades como: clases de surf, paseo en kayac, fogatas en playa, temazcal y maravillosas puestas de sol.

• La Ticla: al igual que Nexpa, es visitada internacionalmente por los surfistas para practicar dicho deporte. Aquí podrás aprender a surfear con los profesionales y disfrutar de las maravillosas olas de la Ticla. Para hospedarte cuenta con cabañas rústicas o bien, puedes acampar.

• San Telmo: ubicada en el municipio de Coahuayana en los límites con el estado de Colima, es un paraíso lleno de vegetación y deliciosas variedades de pescados y mariscos en preparaciones típicas, todo elaborado por los habitantes del lugar.

• Boca de Apiza: también en Coahuayana, es una playa muy tranquila que cuenta con palapas y restaurantes en los que se ofrecen diversas opciones de platillos típicos. Es un sitio ideal para practicar la pesca de pargo y otras especies marinas.

• Mezcala: otro de los paraísos escondidos de Coahuayana, una playa totalmente virgen, donde puedes vivir la experiencia de la liberación de tortugas marinas. Cerca de la playa se ubica la laguna de mezcala, un sitio donde podrás dar un paseo en lancha y observar diversas especies de fauna.



No te vayas de las playas de Michoacán sin disfrutar su exquisita gastronomía: Camarones, mariscadas, pescado a la talla, caldo de langosta, camaronillas, pescadillas, huachinango fresco, molcajete de mariscos, todo acompañado de tortillas hechas a mano.

Michoacán obtuvo recientemente el Sello de Viaje Seguro otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, distintivo que reconoce los protocolos de limpieza emitidos por el organismo, y lo que ayuda a reconstruir la confianza del consumidor en todo el mundo.