Las playas permanecen abiertas al uso recreativo pero con reglas más estrictas

Zihuatanejo, Gro., (Febrero 6, 2021).- Luego de asegurar que las playas del puerto no están cerradas al uso recreativo, el presidente municipal Jorge Sánchez Allec dijo en entrevista que en reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores se tocarán ’los puntos finos’ del tema Covid-19 y en materia de seguridad pública.



Posteriormente explicó que en dos reuniones distintas con gente de CANIRAC y CANACO, acordaron unificar criterios y ser solidarios entre hoteleros y restauranteros para hacer frente al repunte del Covid-19.



Hoy que se han cerrado fronteras aéreas entre México y Canadá, subrayó Sánchez Allec que el Ayuntamiento es solidario con todos los sectores productivos, en la medida de sus posibilidades.

Caminando juntos en busca de las mejores estrategias para atraer más turismo cuando todo esto pase, es la única manera de superar progresivamente la pandemia sanitaria, reflexionó.



Una de las estrategias que fueron aprobadas por los grupos empresariales y el gobierno municipal, es la de estructurar planes de promociones intensivas al interior de la república mexicana, luego que algunas empresas aéreas cancelaron vuelos desde Canadá a México y sus playas en particular.



Ante este lamentable cierre de fronteras aéreas, es nuestra obligación seguir promoviendo el destino porque es nuestra principal actividad económica y seguiremos incentivando su promoción para bien de nuestra gente, precisó el alcalde.



Finalmente agregó que el tema del Covid-19 no es tan elevado en Ixtapa-Zihuatanejo pero tenemos que seguir usando cubrebocas y evitar aglomeraciones en sitios públicos.

