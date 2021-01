Las políticas migratorias que busca implentar el mandatario estadunidense, Joé Biden ´son buenas para México´: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó emitir alguna opinión sobre las intenciones de Ricardo Anaya de contender por la presidencia de la República en 2024 y para lograrlo comenzará a recorrer el país tal como lo hizo el actual mandatario en sus tres campañas.



Durante La Mañanera desde Palacion Nacional, el mandatario dijo que no opinará nada sobre ese tema; sin embargo, mencionó que espera que le vaya bien.

- ’El lunes Ricardo Anaya anuncia que buscará la presidencia de 2024, que le va a copiar la estrategia de recorrer los municipios, ¿alguna opinión, recomendación?’, se le preguntó.



- ’Nada, nada, que le vaya bien’, respondió.



El lunes, Ricardo Anaya anunció que no buscará la diputación federal como se lo ofreció el PAN e informó que iniciará una nueva etapa en su carrera política con miras a la elección presidencial de 2024, para lo que comenzará a recorrer todo el país.



El ex candidato presidencial sostuvo que ’la elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024 será crucial’, tras dar a conocer su negativa de buscar una diputación plurinominal.



Consideró que ’otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas’. Por eso, tomó la decisión de dedicarse de tiempo completo a ’volver a recorrer todo nuestro país’ para ’escuchar los problemas, las necesidades, los anhelos y los sueños de la gente’.









