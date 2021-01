Las primeras vacunas son para quienes están en primera línea atendiendo a pacientes Covid-19: Héctor Astudillo

www.guerrerrohabala.com



• Llama el gobernador a los ayuntamientos a dejar de lado las declaraciones y en su lugar trabajar para atender este tema tan delicado



• Guerrero no es un estado que esté en crisis, pero sí está presentando crecimiento, advierte



Acapulco., Gro, 12 de enero de 2021.- Las primeras vacunas son para quienes atienden a los enfermos de Covid-19’, señaló el gobernador Héctor Astudillo al puntualizar que los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros y personal de primera línea, serán quienes reciban de manera prioritaria la inoculación. En este sentido el mandatario estatal informó que se espera la primera parte de las vacunas a Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo y poco a poco se irá distribuyendose a los demás municipios.



Acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el jefe del Ejecutivo estatal pidió a la población seguir atendiendo las recomendaciones para evitar que se siga dando la propagación del virus, destacando que aunque Guerrero no se encuentra en la situación de emergencia que otros estados, sí hay un aumento en los números de contagio y que es necesario estar muy atentos.



’Estamos a la alza en lo que tiene que ver en la hospitalización y sabemos también que hay muchas personas que no van a los hospitales, consecuentemente el tema del Covid, especialmente en Guerrero, está a la alza y la Zona Norte sigue siendo la zona más rápida en su aceleración, hacia la parte diríamos elevada, entonces por eso el llamado’, recalcó.



También pidió a los municipios unirse a este trabajo conjunto, dejando de lado cualquier tipo de declaración y en su lugar, enfocar los esfuerzos para tratar mejorar la situación que se vive. ’Yo observo a veces muchas declaraciones, hace falta hacer más, más que declarar, esto es muy importante lo que estoy diciendo, que los municipios también hagan más, que además de declarar hagan más. Mi llamado a que todos los municipios que están en una circunstancia difícil hagan más y nosotros ayudamos, porque vemos que declaran mucho, hagan más. Esa es mi convocatoria para ayudarnos entre todos’, añadió.



Astudillo Flores pidió a la población seguir con el cuidado personal y familiar, el uso del cubreboca, la sana distancia y todos los protocolos correspondientes.



Los números del Covid-19



En su reporte diario, el secretario de Salud detalló que a la fecha Guerrero acumula 27 mil 166 casos confirmados y 2 mil 784 defunciones, destacando que en la entidad ha habido un incremento en el número de incidencias relacionadas con esta enfermedad. Se refirió al tema de Taxco, que mantiene una positividad de contagios de 69.3 y que actualmente se mantiene por arriba de Iguala.



En este marco anunció que debido al número de personas que están acudiendo a solicitar la aplicación de la muestra para detección de Covid, se pondrán al servicio de la población más módulos. Actualmente hay 330 pacientes hospitalizados, de los cuales 57 se encuentran en estado crítico intubados; se mantiene un promedio de 15 defunciones por día en lo que va del mes de enero y se registra una ocupación del 51% en los hospitales



En un comparativo, Guerrero se encuentra con un 29% en cuanto a ocupación de camas con ventilador, contra el 49% de la media nacional; mientras que en hospitalización, la entidad tiene un 51% contra un 57% nacional.



Para concluir, De la Peña Pintos coincidió en que este llamado que hace el gobernador, tiene que ver con todo el trabajo que se ha desplegado, pero también requiere la corresponsabilidad de los municipios y la ciudadanía.