Las pruebas de la vacuna anticovid ya tienen ruta de aplicación, pero no fecha

Ciudad de México. Jueves 05 noviembre 2020.-La noticia de que la candidata a vacuna para COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics había llegado al país y que pronto empezarían los ensayos clínicos entusiasmó a más de uno, debido a que llega en un escenario en el que se registran 943,630 contagios y 93,228 decesos por el virus SARS-CoV-2.



No obstante, autoridades descartaron que esta misma semana, como se anunció, pueda empezarse a aplicar, pues aunque ya pasó algunas fases del proceso, faltan detalles referentes a cuestiones éticas, de investigación y evaluación.



¿Qué pruebas de vacuna COVID-19 se realizarán en México?

Desde finales de julio, el canciller Marcelo Ebrard anunció que tenía entendimiento con algunas empresas, como la francesa Sanofi y la CanSino, entre otras para que se realizaran ensayos clínicos de fase 3 (la etapa más avanzada para la aprobación de una vacuna y que implica miles de voluntarios) en el país.



Los candidatos a vacunas con ensayos clínicos en México serían:



Janssen, de Estados Unidos

Sputnik V, de Rusia

CanSino Biologics, de China

Novavax, de Estados Unidos

Curevac, de Alemania

Sanofi-Pasteur, de Francia

ReiThera, de Italia

¿Cuáles son las que ya empezarán aplicación?

Hasta el momento, los que han sido aprobados en México son el de Janssen, filial de la estadounidense Johnson & Johnson, y el de CanSino, cuyas solicitudes ya fueron aprobadas por la Cofepris, en ese orden de aparición, de acuerdo con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.



’Su protocolo ya fue revisado por un comité integrado de ética, bioseguridad e investigación y han sometido a la aprobación de Cofepris y Cofepris ha autorizado ya su protocolo. Entonces, están también a muy pocos días de iniciar su estudio fase 3’, afirmó en conferencia de prensa.



Entonces, en concreto los que en este momento en México han sido aprobados son el de Janssen y el de CanSino, en ese orden de aparición sus solicitudes ante Cofepris.



¿Cuándo empezarán?

Si bien estas dos son las más avanzadas y ya fueron aprobados sus protocolos, incluso las primeras dosis para la fase 3 de la vacuna de CanSino Biologics llegaron el 30 de octubre, el camino y detalle aún está en proceso.



La de Janssen, aseguró el subsecretario –sin dar más detalles–, posiblemente en esta semana o ya la próxima estaría lista para arrancar en las 10 sedes clínicas donde fueron identificadas las personas investigadoras.



En el caso de la de CanSino, se probará en:



Chihuahua

Durango

Nuevo León

Jalisco

Aguascalientes

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Morelos

Quintana Roo

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Ciudad de México

En la capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que los centros de salud y pacientes que participarán se encuentran en las alcaldía de Tlalpan y Xochimilco. En tanto que en Oaxaca, la Red OSMO –clínica privada– será la encargada de conducir los ensayos clínicos, y ya inició la tarea de seleccionar a los voluntarios.



Aunque se anunció en conferencia de prensa que se emitiría una convocatoria para seleccionar a los voluntarios, López-Gatell aseguró que esto no es así. Que cada país emite sus reglamentos, y generalmente cada hospital pone un anuncio local del hospital y las personas que habitualmente acuden al hospital o las personas que viven en la ciudad donde está el hospital son las que generalmente son voluntarias.



’Hay mucha especulación sobre qué significa ser voluntario, dónde se registran, a dónde se apuntan. No se trata de un programa de vacunación, no, esto es… el propósito es hacer la investigación clínica (…) no se trata de una convocatoria pública’, afirmó.



De acuerdo con el funcionario, existen estudios con doble enmascaramiento que implican que ni los investigadores ni las personas investigadoras, ni las personas sujetas a la investigación, las personas participantes voluntarias saben qué les tocó, esto debido a que hay características de la exposición y sus consecuencias al virus que podrían ser afectadas por la percepción de saber qué me tocó.



Puso el ejemplo de que si a alguien lo exponen a la vacuna experimental porque es un sujeto de estudio, puede ser que cambie su conducta y se exponga más al riesgo, modificando la probabilidad de ser o no infectado.



Aunque ya hay compromisos de compra de algunos de los prototipos en México, el de AztraZeneca y CanSino, son algunos –con Janssen no hay convenio aún– una vez que pasen los ensayos clínicos, aún deben ser aprobados en las agencias sanitarias del país de origen y de donde se tienen que aplicar, por lo que faltará más tiempo para empezar con la vacunación cuando un fármaco haya sido validado.



El representante de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, Cristian Morales, comentó en el webinar Pandemia: la visión global del problema que el próximo año no se espera tener una vacuna contra COVID-19, y en caso que se descubra una, solo se le aplicaría a una fracción de la población.



’El 2021 va a ser un año sin vacunas. Esperamos que en el 2021 se descubra una, pero eso no significa que tengamos la capacidad de distribuirla en una campaña que atienda a 120 millones de personas. Eso no va a suceder en 2021’, afirmó.