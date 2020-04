Las razones humanitarias

Independientemente de la importancia de la carretera que cruzará la sierra madre occidental, en el triángulo dorado de Sinaloa, Chihuahua y Durango, el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador a doña María Consuelo Loera Pérez es una actitud respetuosa a una persona de la tercera edad que, como madre, desea ver a su hijo, sin importar las causas de estar en prisión.

Desde luego el hecho fue condenado por ’los conservadores’ que desean acabar con la delincuencia organizada a balazos y por guardar Susana Distancia con el narcotráfico, sus parientes y sus amigos, al margen de que la magna obra beneficie a un centenar de comunidades marginadas, víctimas del crimen y el aislamiento, de la ignorancia y de la miseria.

La obra social ha sido evadida por sucesivos gobiernos federales y estatales, precisamente para evitar estos cuestionamientos y ser señalados de beneficiar a la delincuencia, pero ¿hasta cuando habría que posponer una obra y dejar a sus habitantes y, al mundo, al margen de la belleza y enorme riqueza natural que guardia esa porción geográfica del país?.

Encarar la realidad e ir al lugar de los hechos no es nada fácil. Y es costumbre de que los hombres del poder que, al visitar una comunidad, saluden a los personajes relevantes del pueblo. Y doña Consuelo, de 92 años, es nativa de La Tuna; era obligado el saludo y el Presidente cumplió con el protocolo pues, como lo dijo el tabasqueño, la madre siempre defiende al hijo pese a todo. Es un caso político y humano. Además, se busca pacificar a Sinaloa y al país, va AMLO en el camino correcto.

TURBULENCIAS

Cae Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de SCyT

Vinculado a la Estefa Maestra al lado de la ex titular de Sedatu y ahora en prisión, Rosario Robles, el otrora poderoso ex titular de la SCyT, Gerardo Ruiz Esparza, en plena contingencia mundial por covid-19, fue hospitalizado a consecuencia de un derrame federal, justo cuando tenía que comparecer ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCyP que le investiga el origen de su colosal fortuna construida al lado del ex presidente Enrique Peña Nieto… En carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Asesor de Nosotrxs, del que son integrantes, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Jusidman Rapaport, Jean Meyer Barth, José Ramón Cossio Díaz, Luis Raúl González Pérez, Marta Lamas Encabo y Rosa María Seco, entre otros, piden, por la emergencia de covid-19: Se establezca, entre las instancias de los tres niveles de gobierno, una estrategia articulada que permita elaborar y concretar planes de acción en materia económica para que, en coordinación con los grupos empresariales y productivos del país, se prevean medidas de rescate y apoyo económico para las poblaciones más vulnerables que resulten afectadas por la pandemia, a partir de una valoración objetiva y real de sus repercusiones. Lo anterior a fin de que las actividades productivas, las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios y la vida social en México se afecte en la menor medida posible…El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, activó el Programa de apoyo emergente a familias oaxaqueñas ante la contingencia por COVID-19, cuyo objetivo principal es mitigar el impacto del aislamiento en casa para frenar la pandemia, a través de apoyos en especie a quienes más lo necesitan. mujeres y hombres que viven en condiciones de alta y muy alta pobreza, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y que son susceptibles de afectaciones por la contingencia del COVID-19, y visitó las colonias Azucenas, Estado de Oaxaca y Monte Albán, en la agencia de San Martín Mexicapam, donde hizo entrega de insumos y productos de la canasta básica a vecinas y vecinos…



