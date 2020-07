Las redes de poder en EDOMEX tercera parte

La Barbie’ fue un infiltrado de la DEA de 2008 a 2010: Aristegui Noticias .Edgar Valdez Villarreal, alias ’La Barbie’, "trabajaba como informante de la DEA y el FBI al mismo tiempo que en el narcotráfico". Villarreal fue sentenciado en 2018 por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Felipe Calderón "muchos de los funcionarios corruptos pensaban que hablaban con un narco, pero ahora saben que era un informante de la DEA y el FBI". El tema del pastel a las diputaciones, senadurías en el 2012 que acompañan a Enrique Peña, el FUCHE DESDE EL TÍO HASTA ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ EX GOBERNADOR; ’Quiero reconocer el espléndido trabajo de conducción y dirección que ha tenido el presidente del partido, y si tienen duda de ello nada más hay que ver que bajo su dirigencia lleva puro zapato. Le hemos metido zapato a toda la oposición, les hemos ganado todas las elecciones por difíciles que se vieran, en escenarios adversos’. EPN



La contienda del PRI por las candidaturas de 2012 se tornó conflictiva y amenazada con desembocar en una fractura interna por dos decisiones unilaterales: la del ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Humberto Moreira, y la del equipo negociador de Enrique Peña Nieto. La primera molestó al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; la segunda, a decenas de legisladores priistas que aspiran a cargos de elección popular, sobre todo A las gubernaturas, senadurías y diputaciones federales para 2012. La etapa de descomposición y alianza con el partido en el gobierno para detener al rival a vencer a AMLO.



Lo que incomodó a Beltrones fue la decisión de Moreira de introducir cambios al borrador de la convocatoria para elegir al candidato presidencial del PRI elaborado por la Comisiónala herencia de Peña Nieto, Luis Aldana Nacional de Procesos Internos después de una amplia consulta y negociación con los equipos de los dos principales aspirantes: Peña Nieto y el mismo Beltrones. La ruptura endógena de poder y desplazamiento al proyecto apadrinado por el poder mismo y la conclusión del estado mexicano



En el segundo caso, la firma del convenio del PRI con el Partido Nueva Alianza (PANAL) y con el Partido Verde Ecologista (PVEM) para formalizar la coalición ’Comprometidos con México’ encendió los ánimos de los priistas. Según el acuerdo, negociado por Luis Videgaray y Jesús Alcántara, operadores de Peña Nieto, el PRI le cede alpe 30 diputaciones de mayoría y 23 al Panal, así como cuatro senadurías al partido creado por Elba Esther Gordillo y Cinco para el ecologista. LA decisión de la Comisión Política Permanente del PRI fue Aprobada. De inmediato provocó el rechazo de los dirigentes del partido en el Distrito Federal, así como del senador Francisco Labastida Ochoa y de los aspirantes priistas al gobierno de Chiapas porque consideran que el PRI está cediendo distritos competitivos a partidos que cuentan con Menos de 1% de la votación al PVEM.



Pasaje de descomposición DEL PRI : El diputado federal del PT, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que la declinación del senador Manlio Fabio Beltrones para contender como precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es una señal de ruptura al interior de ese partido de cara al 2012. Entrevistado al concluir la XVIII Reunión Interparlamentaria Canadá-México, Muñoz Ledo aseguró que la decisión de Beltrones es ’una protesta’ contra los procesos antidemocráticos del PRI y anuncia un conflicto interno de ’grandes proporciones’. Beltrones estaba compitiendo con ideas y proponiendo gobiernos de coalición, y se estaba mostrando incluyente, por eso lo están golpeando con acuerdos cupulares y la filosofía del carro completo’, consideró el diputado del Partido del Trabajo (PT). El partido bisagra y avanzada a la proyección del nacimiento de morena en el 2014 y su primera elección en el 2015 con 3 millones de votos y 21 plurinominales ,la siembra hacia el 2018 alianzas y pactos contra el abuso de la cúpula de los Moster del poder .



La oleada de grupo Atlacomulco y sus aliados desde Hidalgo ,Edomex(desde Arturo Montiel teje una serie de redes de poder político en los estados y financiados desde el pri del Edomex _fuerza mexiquense-- ) , Coahuila ,etc.; Beltrones renunció a competir en el proceso interno debido a lo ’antidemocrático’, en vez de que fuera el líder nacional del PRI, Humberto Moreira, acordó con Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara al 2012. La una rebeldía en el PRI porque le están quitando senadurías y diputaciones al aliarse con otros partidos y eso queda demostrado, dijo, con los enfrentamientos que ha habido entre priistas del Distrito Federal. Se va Moreira, se debilita el PRI, se debilita Peña Nieto la fractura al interior del Partido Revolucionario Institucionales cada vez más evidente.

La alianza magisterial y su operación de negociación de facto: Con la renuncia de Humberto Moreira se fortalece la izquierda, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones de 2012. El hecho de que Moreira haya dejado la dirigencia de su partido es una forma de decir "soy culpable" del desvío de recursos en Coahuila cuando fue gobernador, y cree que es mejor alejarse antes de seguir dañando la imagen de su candidato presidencial. Sin embargo, más que beneficiarlo lo está afectando, contribuyendo al debilitamiento de su partido, recordándole a la gente lo que representa el PRI en realidad: corrupción, nepotismo, influencias, cacicazgos y mucho más.



EL ALIADO Moreira experto en fraudes financieros como el de Coahuila, experto en llevar acarreados a los mítines y en la compra de votos, como sucedió en Edomex y Michoacán recientemente, porque logró hacer acuerdos con Elba Esther Gordillo y con el crimen organizado (por cierto, quién sabe dónde quedarán esos acuerdos ahora), lo que implicaba más votos y recursos económicos, y un sin fin de razones. El proceso electoral de Michoacán:"...el priista Humberto Moreira, así como... Elba Esther Gordillo, entre otros personajes de la política, participaron en la compra de votos y lealtades, así como traficaron con la pobreza de la gente durante las campañas electorales en la entidad...". Se va Moreira, se debilita el PRI, se debilita Peña Nieto, y por tanto, la izquierda tiene más posibilidades de ganar en 2012.



La segunda fractura en el 2015 y el entierro del priismo nacional ene l 2018 por ambiciones de la elite de un grupo Atlacomulco, gana la presidencia entrega al pri Morena. LA MANO DEL GOBIERNO DEL EDOMEX, GOLDEN BOY EN FORMA TERRITORIAL. Las acciones de este grupo de cooptara las presencias de nuestro estado de México y sus grupos que a través del tiempo se fueron formando desde el grupo de Toluca, Lerma, Metepec, valle de México y los de Sultepec, así como establecer su poderío en Edomex, donde se rompe su hegemonía inducida en 1996, donde nacen los corredores AZULES Y amarillos 1996-2009.

El negocio del grupo Atlacomulco: trasporte, unidades habitacionales, POLICÍA AUXILIAR 35 MIL ELEMENTOS, autopistas grandes negocios privados: son un grupo de jóvenes herederos de políticos conocidos de la clase priista, formado durante la administración de Arturo Montiel, y que detentan el poder y cargos importantes en el equipo de transición, luego de haber sido los encargados de la campaña del oriundo de Atlacomulco (HUIXQUILUCAN SU SEDE). Mano para el próximo gobernador 2023 CON EL 2021 INCIERTO DE REACOMODOS EN LOS PODERES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES.



LOS GOLDEN BOY Agazapado está su círculo cercano como los Peña, los Nuño, los Videgaray, los Romero Deschamps, los Froilán García y los Patricio Ballados. descendiente de políticos dé extracción priista y cercano al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, Emilio Lozoya Austin fue el Golden Boy del sexenio peñista por su meteórica carrera por organismos financieros nacionales e internacionales, como el Banco de México, el Banco Interamericano de Desarrollo y por su aportación a la campaña electoral presidencial en 2012 Nacido en Chihuahua, el 28 de diciembre de 1974, nieto de un médico militar y ex gobernador de la entidad, Jesús Lozoya Solís, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, derivado del caso Odebrecht. LOS GOLDEN BOY.

Uno de ellos Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura en gran parte del sexenio de Enrique Peña, parece tranquilo, acompañado del Secretario del Medio Ambiente estatal, Jorge Rescala Pérez. Parece que el brazo derecho de Luis Videgaray ’irregularidades monumentales’ que recientemente fueron expuestas por Secretaria de la Función Pública de la 4T, Eréndira Sandoval. Ascienden a más de 544 Mil Millones de Pesos e involucran a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los mexiquenses Gerardo Ruiz Esparza (t). AL ex delegado de la dependencia en Edomex, Eduardo Luque Altamirano y hasta al actual Secretario de Educación estatal, Alejandro Fernández Campillo.



