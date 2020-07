Las redes se llenan de memes de los Mayas por su supuesta predicción fallida del fin del mundo: "Denuncia por estafa"

Todo el mundo recordará la fecha del 21 de diciembre de 2012 en la que iba a llegar el fin del mundo, según la cultura Maya (hay incluso una película sobre ello). Esta teoría basada en su calendario ha perdurado hasta la actualidad, cuando una nueva ’profecía’ sin base científica ha tomado fuerza vaticinando que en realidad el día en el que se acabaría el mundo sería el pasado domingo 21 de junio.



Bueno, aquí seguimos, a 22 de junio y todavía no ha llegado el fin. Y es que era evidente que este bulo, que podría haberse generado inicialmente como una broma, se tornó en una especie de conspiración que hizo que mucha gente hablara de una nueva ’profecía del fin del mundo’ según los Mayas.



Muchas personas están decepcionadas al ver que, por segunda vez, esta antigua civilización ’ha fallado’ y algunos incluso están indignados por la mentira que han vivido. Solo les falta utilizar un ficticio ticket para devolver su ’fin del mundo’.





Las redes sociales se han llenado de memes de personas que, en tono de broma, no esperaban levantarse vivos. Y, por ello, algunos han mostrado su indignación: "Quiero plantar una denuncia a los Mayas por estafadores", "Estoy harto de los Mayas que me hacen ilusiones para nada".