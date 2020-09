Las Reinas Chulas | Ven Claridarks

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 23 Septiembre, 2020.-En un Chuliverso que se repite infinitamente… Las Reinas Chulas intentarán cambiar el curso de las cosas en México, hasta descubrir si Adán y Eva, son para los mexicanos, como Cortés y La Malinche o… Lozoya y Chayito Robles

Atrévete a vivir un viaje a través del tiempo y descubre cómo Las Reinas Chulas, encontraron su propio génesis, en el cruce subterráneo del Metro La Raza: el Túnel de la Ciencia… convirtiéndolo en su particular Túnel del Tiempo, en el que viajarán al pasado para corregir las huellas del dolor, encontrar el origen de la corrupción, y evitar que ayer, como hoy, volvamos a la esclavitud de la Dictadura Perfecta.



Con ’Ven Claridarks’ podrás ver el pasado y el futuro al mismo tiempo, el origen y el final; el universo entero en un instante, para encontrar respuestas a las mayores interrogantes que puedan llegar a corregir a la raza de bronce, esta vez para siempre.



En este espectáculo verás cómo, al entrar al túnel del tiempo, este universo tiene más vidas y planos de los que te imaginas y encontrarás también la respuesta a diversas cuestiones como saber si se caerá el Patriarcado, si los ex presidentes irán a la cárcel, si una mujer puede llegar a ser Presidenta, o si el Tren Maya se convertirá en un ecocidio o en la nueva maravilla del mundo; todo esto y aún hay más en este ambicioso show que no alcanza a distinguir la diferencia entre la filosofía de F. Nietzsche, y el ’procura seducirme más’, del grupo Niche.



Y es que solo una mente clara y maestra puede explicar en un show la filosofía de vida mexicana que durante años ha acuñado certezas que rompen la lógica de cualquier pensador y filósofo en el mundo, como: ’ahorita’, ’ya merito’, ’quiero una quesadilla sin queso’, ’pásame la esa del ese’, o el ’mañana sí te pago...’



En ’Ven Claridarks’ nada es lineal, porque la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión, porque en el tiempo permanece una constante lucha del bien y el mal; así que sumérgete en el universo paralelo de estas monarcas cabareteras, quienes revelarán cómo entrar a su Hoyo Negro ético y filosófico, a través del Túnel del Tiempo.



Acompáñalas en el viaje por distintos momentos de la historia de nuestro México chulo y querido: desde la Conquista, hasta el inicio del Periodo Neoliberal y principios de la 4T; con personajes como Cortés y la Malinche, Iturbide y la Güera Rodríguez, Sasha Montenegro y López Portillo, o Thalía y Raúl Velasco...



Ante ’Ven Claridarks’ los experimentos de la NASA se quedan cortos, y en ninguna serie de Netflix obtendrás tal calidad, ni disertación filosófica, ni aventura y acción en una sola historia, así que la pregunta no es ¿Cómo?, sino ¿Cuándo? Y la respuesta.