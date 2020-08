Las remotas islas en el centro del Pacífico que ningún extranjero visitó en los últimos 72 años

El abuelo del poeta británico Lord Byron tenía un mal día.



La enfermedad había debilitado a su tripulación en el HMS Dolphin, forzándola a tumbarse en hamacas.



Los marineros se balanceaban en medio del calor pegajoso de los trópicos, mientras su barco navegaba lentamente a través del Pacífico.



Ansiosa por controlar el Atlántico sur, la Armada británica le había encomendado al almirante Byron que eligiera una isla frente a la costa sudamericana para que los barcos pudieran reabastecerse para luego intentar dar con una ruta alternativa a las Indias Orientales.

Con solo cuatro kilómetros cuadrados, Tepoto es una de las 118 islas y atolones más pequeños de la Polinesia Francesa. Es la primera de las islas donde Byron no pudo llegar. 254 años después de su intento, las islas de la Decepción todavía resultan difíciles de acceder. Ubicada a casi 1.000 km de la capital de Tahití, Papeete, Napuka es una de las islas más remotas de la Polinesia Francesa, y una parada rápida en una ruta aérea circular más grande. No hay hoteles, no hay restaurantes, no hay industria turística. Mi deseo como viajero era aparecer sin anunciarme, como aquellos marines británicos, abiertos al destino de la verdadera exploración. Dejé de lado la opción de pasar largos meses en el mar y opté por un vuelo de 18 horas a Tahití desde Washington DC.. Después de una noche en Papeete, abordé una avioneta a Napuka.

Habían venido a reparar la sirena en Tepotoy, como yo, tendrían que quedarse ocho días antes del próximo vuelo de regreso.



Pero ¿por qué había venido?, me preguntó Jack. ¿Dónde me quedaría? ¿Sabía que no había "servicios" en Napuka?



Evarii parecía molesto por mi presencia.



Pronto se me acercó una mujer con un amplio sombrero de paja cubierto con flores que ensombrecían su rostro.



Su nombre era Marina y como tavana (alcaldesa, en tahitiano) del atolón de 300 personas, supervisaba todo lo que sucede en Napuka, incluido cada vuelo que aterrizaba en el aeropuerto.



"¿Por qué no nos contactaste para avisarnos de que ibas a venir?", me interrogó. "¡No hemos preparado nada!".



Solté una respuesta poco convincente, diciendo que no quería ser una carga.



"¿Quieres visitar Tepoto?", me preguntó, porque ya se había organizado un barco para los técnicos. Sí, quería visitar Tepoto. Esa fue la primera isla esquiva de Byron y, aparte del barco con suministros una vez al mes, no había manera de llegar a ella.