Las sumas de Evodio Velázquez Aguirre

En la ruta por la busca de la candidatura a la gubernatura por el PRD, Evodio Velázquez Aguirre fue recibido por los exregidores Rosy Hernández, Genaro Hernández y Moisés Acevedo de Chilapa e quienes se sumaron a sus aspiraciones.

De la misma manera lo hicieron el regidor Octavio Misael Moreno Reyes, el excandidato a la alcaldía Antonio Hernández y el exdirigente de la CETEG y ahora secretario de comunicación política del PRD, Félix Moreno Peralta.

Este grupo de nuevos adeptos al Frente Amplio Democrático de Guerrero, lo acompañaron en un recorrido por el mercado chilapeño.

En ese lugar Evodio Velázquez entregó material informativo de las actividades que ha realizado con las Caravanas Evoluciona.

Con dichas caravanas, aseguró que ha beneficiado a 100 mil familias guerrerenses.

Durante el recorrido por el mercado, el exalcalde de Acapulco señaló que su intención es escuchar a la gente y a los comerciantes, e informarles que la problemática más común es la falta de ingresos derivado de la crisis de salud por la pandemia del Covid-19.

’Hoy –dijo– lamentablemente se han perdido muchos empleos, los comerciantes han tenido que despedir a muchos trabajadores porque ya no da en este momento la actividad por el tema de la pandemia’

Respecto a su participación en el proceso interno del PRD, señaló que decidió hacerlo ’porque tenemos un trabajo de muchos años, una experiencia que nos generó ser alcalde del municipio más grande de Guerrero, legislador, dirigente de mi partido, creo que hoy a mis 42 años me permite con mucho ánimo, pasión y entrega, en estos momentos de crisis, poder participar y servirle a mi Estado.’

Después Velázquez Aguirre se trasladó a una colonia de la periferia, donde junto a su equipo de trabajo realizó las Caravanas Evoluciona.

Habrá que recordar que hace algunos días, Aguirre Velázquez sumó a su causa al profesor tecpaneco Gilberto Abarca Ojeda (a) ’La Pinta’ y su grupo, conformado por miembros del SUSPEG, quienes se adhirieron al proyecto que encabeza el perredista rumbo a las elecciones por la gubernatura el próximo año.

Abarca Ojeda tomó protesta como miembro activo del sol azteca y del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), corriente que encabeza el exalcalde de Acapulco.

Otro activo que se sumó es el dirigente de la organización de Cabalgantes Unidos del Estado de Guerrero (CUEG), quien señaló que su organización es para ayudar a la clase más vulnerable.

Evodio Velázquez recalcó que ’el PRD está sumando grupos ciudadanos, que militaron en otros partidos pero que hoy se reacomodan en una ruta que será electoral y que también será en una ruta para Guerrero donde todos participemos.’

El líder de Nueva Mayoría, ha dicho que ante la posible alianza con PRI para las elecciones venideras, ’primero tiene que haber una alianza con los liderazgos, con la sociedad, con las militancias, hay que convocarlos para ver qué opinan, no decimos que no pero no hay que volvernos a equivocar, consultemos a la gente.’

’Hay un grupo importante de perredistas que piensan que sí se pudiera dar, yo digo que dejemos que opine la ciudadanía pero el PRD no pierde el tiempo, estamos sumando y sumando,’ insistió.