Las texturas de la ciudad de plata: Taxco > Outfit post

Taxco de Alarcón, Gro. 04 junio 2020.-Taxco es un pueblo blanco, en términos joyeros podría decir que está como engastado entre las montañas del estado de Guerrero en México.

Y como no hablar en el lenguaje de la joyería si es este el pueblo donde están las minas de plata y los talleres de los artesanos joyeros mexicanos.

Estar en medio de sus calles y su arquitectura virreinal es más o menos como estar en un cuento, pero no uno de príncipes y princesas, yo diría que un cuento de aventuras, romance y cultura, de ahí que se convirtiera en el escenario perfecto para este outfit post cargado de texturas.

Llegué a Taxco como parte de la invitación que me hizo el diseñador de joyas Daniel Espinosa a conocer ’el lugar donde sucede la magia’.

Ósea sus talleres (de los cuales les contaré todos los detalles en el siguiente post) y quedé completamente enamorada de cada una de sus calles, sus colores.

Y sobre todo de los puestos de artesanías que hay por todas partes, tejidos, sombreros, figuras de calaveras, catrinas, platería, tanto en joyas como en artículos para la casa.

Vale la pena ir y vale la pena volver. Cuando entras a la minas, lo guías te dicen que estás entrando a las entrañas de la tierra, yo digo que ir a Taxco es como entrar en las entrañas de la cultura artesana Mexicana.

Si van a México, no dejen de visitar este lugar, queda a 2 horas de la la Ciudad de México.

