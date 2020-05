Las ‘tienditas’ buscan aliarse con Amazon y usan Whatsapp para la venta en línea

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) busca diversificar su negocio con una estrategia digital debido a la pandemia del coronavirus Covid-19 y, por ello, ha buscado aliarse con Amazon y ha recurrido al uso de Whatsapp para atender pedidos en línea.



’El comercio tradicional se ha encontrado con el comercio digital para complementarse. Curiosamente antes del Covid-19, nosotros estábamos empezando a tener búsquedas de encuentro con Amazon, el primer trillonario del mercado en el mundo, para ver de que manera podrían irse localizando algunos puntos de venta como puntos de entrega de su mensajería de ventas’, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, en un evento previo a su participación en el Foro Forbes Conecta: Business Disruption.



La Anpec está conformada por aproximadamente 1.2 millones de ‘tienditas de la esquina’ y atiende el 52% del abasto nacional.



Rivera también explicó que la red de pequeños comerciantes encontró en la app de mensajería instantánea Whatsapp una forma para atender a sus clientes. Muchas comunidades en el país ya usaban esta herramienta para comunicarse con sus vecinos con el objetivo de advertirles sobre un posible peligro debido al problema de inseguridad que vive el país.



’La tecnología se usa en la medida en la que la sociedad se adopta y, la que más se ha adoptado en las comunidades antes del Covid 19 y por otras razones, fue la mensajería de Whatsapp. Esta aplicación ubica perfectamente quien es un pequeño comerciante entre los miembros de ese grupo y fue así que se empezó a utilizar de manera natural, así que se empezaron a tomar muchos pedidos y la entrega a casas más retiradas del punto de venta a través de bicicletas o triciclos’, explicó Rivera.



Por otro lado, la Anpec señalo que uno de los grandes retos del canal tradicional es avanzar en el uso de las tecnologías más allá del Whatsapp. Así como mantener los protocolos, mejorar su administración para hacer más rentable su punto de venta con un mejor servicio y mantener este reencuentro que hubo con sus clientes de la comunidad debido a la pandemia.



’Lo que si nos tenía preocupados (previo a la pandemia) es que fuera a decaer el consumo local y la tienda local debido a que la gente tendería más la necesidad de consumir fuera de su colonia o de su comunidad. Hoy día, como la situación es inversa, los consumidores han regresado al consumo local y de alguna manera es lo que hablamos de este reencuentro y lo festejamos mucho, porque no tan solo por ese canal, sino que hace que la economía local se mueva’, agregó.



Las ventas del canal durante la cuarenta se reforzaron en un 20% debido a este reencuentro con la comunidad y el consumo de la gente comenzó a dirigirse a las las tiendas de la colonia.



’En ese sentido el pequeño comercio resulta ser una opción muy segura por su dimensión de manera tradicional e histórica no permite una operación en aglomeración, es un modelo de negocio uno a uno que cuando la gente va lo que va a encontrar es lo que busca comprar’, señaló el representante de la Anpec.



La consultora Kantar, la compañía que se dedica a la medición y comprensión de los mercados, señaló que desde la etapa temprana del Coronavirus en el mes de marzo, el canal con mayor crecimiento fue el Autoservicio (29%), seguido de Mayoristas (16%) y Farmacias (14%). Sin embargo, los alimentos siguen adquiriéndose en otros canales.



’Si bien el autoservicio ha sido el de mayor desarrollo, existe una priorización del comprador al interior de los diferentes canales, donde alimentos destaca en autoservicios, proximidad y mayoristas, bebidas no alcohólicas en tradicional y uso doméstico en todos los canales. Lácteos, higiene & belleza y golosinas son la segunda prioridad en esta etapa’, señala la última versión del Expediente COVID-19 de Kantar.



Respecto al canal de Proximidad, 13% de los tenderos declara haber cerrado sus negocios y 94% de estos afirma que el cierre es debido al Covid-19. Como resultado, el canal tradicional es la principal fuente de crecimiento para el resto de los canales debido al intercambio.



Forbes