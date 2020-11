Las tradiciones son importantes, pero lo es más la salud: Antonio Gaspar Beltrán

*Agradece Nybia Solis al gobernador, apoyo al Conalep



*Walton, pide ser considerado en la encuesta de Morena



Será la próxima semana cuando se anuncien las medidas que se van a tomar en relación con el Paseo del Pendón y la instalación de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.

Las autoridades del municipio, del gobierno del estado, y el Patronato de la Feria acordarán las acciones a seguir y quizá sean eventos virtuales, como el Porrazo del Tigre.

Antonio Gaspar Beltrán sigue insistiendo que es muy respetuoso de las tradiciones, pero que hay que cuidar la salud de la población de Chilpancingo, tal como lo ha dispuesto el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, de que primero es la salud.

Señalo que es unánime la propuesta de que se cancele el Paseo del Pendón y la Feria de San Mateo para evitar contagio de Coronavirus, aunque también van por que se mantengan estas tradiciones y para ello se realizarán algunos eventos de manera virtual, sin presencia social.

Habrá que mencionar que en Guerrero el número de contagios de SARS-Cov2 van a la baja, de acuerdo a los datos que el lunes, diera el subsecretario Hugo López Gatel.

’En Guerrero, dijo, la mortalidad y hospitalizaciones van para abajo.’

Esto sin duda es resultado de un gran trabajo colectivo encabezado por el gobernador Héctor Astudillo, y las municipales, como Gaspar Beltrán, y de que poco a poco va permeando el mensaje en la población de que hay que cuidarse ante esta enfermedad.

Y como no va a ser así, cuando la mayoría de la gente a estas alturas si no ha perdido a algún amigo ha fallecido algún familiar.

El otro propósito de Héctor Astudillo Flores es que en Guerrero se reciban los días de fiesta navideña en mejores condiciones, por eso su llamado es de intensificar los cuidados para seguir evitando los contagios del SARS-Cov2.

Para lograrlo se ha reunido con los obispos de las distintas diócesis del estado y acordar la suspensión de procesiones y carreras guadalupanas.

La idea es seguir manteniendo a la baja los contagios y hospitalizaciones para que Navidad sea más festiva o quizá menos triste para algunos.

NUBYA SOLIS AGRADECE AL GOBERNADOR APOYO al CONALEP GUERRERO

El gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un reconocimiento a los docentes con más de 30 años de servicio formando profesionales técnicos de calidad en el Conalep Guerrero.

A ellos, les entregó reconocimientos y estímulos económicos.

Este es el segundo año consecutivo que el gobierno del estado hace este reconocimiento a los trabajadores de este sistema, señaló la Directora General del Conalep Nybia Solís Peralta y agradeció el interés y respaldo del gobierno de Héctor Astudillo Flores a este sistema educativo.

Nybia Solis, quien también ha obtenido significativos logros para esta dependencia, reiteró que el gobernador ha sido un impulsor del sector educativo y porque reconoce el quehacer y compromiso de los docentes ’comprometidos por mejorar las condiciones de nuestras alumnas y alumnos’.

Quienes recibieren estos reconocimientos por 30 años de estar en las aulas formando nuevas generaciones de jóvenes profesionistas técnicos, son los siguientes: Bertha Navez Quiroz, Alejandro Abdón Peralta Ocampo, Ma. del Socorro Abarca Calvo, Rufino Flores Díaz, Javier Peralta Vargas, Martha Elva Valencia Nava, Eduardo Álvarez Nava y Armando Sánchez Gutiérrez.

PIDE LUIS WALTON SER CONSIDERADO COMO EXTERNO PARA MEDIRSE EN LAS ENCUESTAS

Luis Walton Aburto pedirá que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena lo incluya en las encuestas para definir al candidato a gobernador del estado de Guerrero.

El expresidente de Acapulco busca ampararse en los estatutos de Morena, que marcan que el 50 por ciento de las candidaturas deben ser para externos, y Walton se considera en esta condición.

Particularmente el artículo 44 señala que el 50 por ciento de las candidaturas son para externos, ’y yo por supuesto me considero un externo’, expresó el empresario gasolinero y fundador del Movimiento Ciudadano, quien externó con seguridad tener ’posibilidades reales’ de conseguir la candidatura a la gubernatura por Morena.

Walton Aburto no dejó de hacer el llamado a la unidad, la que seguramente se logrará una vez que se designe al candidato morenista, y superar la guerra sucia presente.

Habrá que reconocer que Walton tiene un pie dentro de Morena y otro en la sociedad civil, porque hay grupos afines a este partido que impulsan su candidatura, por lo tanto no debería quedar fuera en las encuestas, para que este instituto demuestre su verdadero perfil incluyente, como debe ser un partido moderno.