Las vacunas son eficaces y salvan vidas: Salud Municipal

El Gobierno Municipal de Acapulco puso en marcha la jornada de vacunación contra del Sarampión y la Rubiola a niñas y niños menores de cinco años, en el poblado de Pie de la Cuesta y colonias circunvecinas.



La directora general de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, informó que en Guerrero no se han originado casos por este tipo de enfermedades, sin embargo, el año pasado se registraron 196 brotes en la Ciudad de México, Estado de México y Campeche, por lo que se busca prevenir este tipo de padecimientos que pudieran poner en riesgo la salud de los menores.



’La tarea principal es educar, prevenir y promocionar la salud para las acapulqueñas y acapulqueños. La vacunación salva millones de vidas, por lo que está ampliamente reconocida como una de las intervenciones de salud pública más eficaces y de mejores resultados’, señaló.



Aclaró que, el no aplicar las vacunas a los menores, se ha convertido en una de las 10 primeras amenazas para la salud pública en el mundo. Los movimientos anti vacunas han cobrado relevancia en los últimos años, provocando brotes de enfermedades que, en la última década del siglo XX, se consideraban erradicadas.



Tapia Carbajal dijo que las estrategias de vacunación han permitido consolidar la eliminación del Sarampión en México, presentado en 1995 el último caso autóctono de esta enfermedad, no obstante, todavía existe el riesgo de perder estos logros alcanzados en la eliminación, debido a la importancia de casos y el restablecimiento de la transmisión endémica del virus del Sarampión y la Rubiola.



La jornada de vacunación inició este jueves 06 de mayo y culminará de acuerdo a las metas propiciadas por cada Centro de Salud en el municipio.