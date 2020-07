Hoy inicia su viaje a Washington el presidente, Andrés Manuel López Obrador para una Visita de Estado al país vecino llamado Estados Unidos de América, invitado por su homólogo, Donald Trump, para ambos poner en práctica, con ceremonia protocolaria, el nuevo tratado que suple al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora lleva por nombre "T-MEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá", sin la presencia del primer ministro de este último país, Justin Trudeau.



El encuentro de los mandatarios de los dos países vecinos de aquí para allá hacia el norte y de allá para acá hacia el sur, ha provocado una de las polémicas más absurdas de las que hemos sido testigos a lo largo de casi 64 años de periodista.



En nuestro país la derecha más obtusa, más extremista, e inclusive, racista, es la más proclive a todo lo que hace y manda la gran potencia del norte; es el caso que esa casta del gran poder económico es la que ha llevado a cabo una campaña de crítica acerba y de desprestigio para bloquear el encuentro presidencial bilateral.



Si esto está sucediendo ahora con las decisiones tomadas, ya nos podemos imaginar si López Obrador, por el contrario, hubiera desechado o simplemente no hubiera, con cortesía, aceptado la invitación de su colega gringo.



La respuesta de esos grupos de las voces discordantes hubiera sido feroz, se le hubieran ido a la yugular, lo hubieran señalado o acusado de izquierdoso y comunista, líder de la plebe, amigo del tercermundismo, émulo de los gobiernos irracionales del populismo.



Ahora la acusación la enderezan de que va a hacerle el caldo gordo a Trump en su interés de reelegirse, recordando aquella infausta visita del Donald a Enrique Peña Nieto. Las circunstancias, obviamente, que son diferentes.



Conociendo a López obrador, no aceptará ninguna descortesía y mucho menos un insulto a nuestro país y a los mexicanos.



Calma Caballeros del dinero, están molestos porque un hombre de extracción modesta ha llegado a Presidente de la República y se codea, con todo derecho, con los poderes del mundo. Tranquilos es posible que les llegará su turno.



Por lo pronto tengamos confianza que todo saldrá bien en el encuentro López-Trump en Washington, y luego en México, el ya anunciado, de López-Trudeau, ambos del bando liberal.



No hagamos caso a las voces discordantes, en verdad no vale la pena y que bueno que ya surgieron otras en contra del ’golpismo’ mediático.



