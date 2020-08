Laura Rojas presentó el balance legislativo durante su gestión como presidenta de la Mesa Directiva

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Se realizó el lanzamiento del Colectivo de Mujeres 50+1 capítulo Ciudad de México.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, presentó a la y los coordinadores parlamentarios el balance del trabajo legislativo, durante su gestión al frente de la Mesa Directiva.



Afirmó que a pesar de los múltiples retos enfrentados en el año legislativo que está por concluir se logró que la Cámara funcionara y entregara reformas importantes a las y los mexicanos.



Subrayó que se concretaron temas estructurales para el mejor ejercicio de la Cámara de Diputados e hizo votos porque haya continuidad en los trabajos en el siguiente año de la legislatura.



Periodos ordinarios



En el primer periodo ordinario se celebraron 35 sesiones, con un tiempo acumulado activo del Pleno por alrededor de 238 horas.

La Mesa Directiva turnó a comisiones 542 proposiciones y 1051 iniciativas, y se aprobaron 88 proyectos de decreto.

En el segundo periodo se realizaron 18 sesiones, con un cumulado de actividad del Pleno de casi 75 horas.

En total, hubo 39 intervenciones en tribuna de hablantes de lenguas indígenas.

Además, se llevaron a cabo tres periodos extraordinarios. Uno para sacar adelante las leyes del T-Mec, otro para elegir a cuatro consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, y uno más en torno a adquisiciones, paridad y publicidad de sentencias.



Reconocen coordinadores, diputadas y diputados la gestión de la presidenta de la Mesa Directiva



La Junta de Coordinación Política recibió el balance de trabajo legislativo de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández. En una sesión a distancia, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios reconocieron la labor institucional de la diputada.



En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, expresó su reconocimiento, admiración y afecto a la diputada Rojas Hernández. Consideró que los valores que marcan el sello de quien encabeza la presidencia son prudencia, custodia de la legalidad, la guarda cuidadosa de la institución y representar la unidad de la Cámara.



La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) hizo un reconocimiento a la presidenta Laura Angélica Rojas Hernández y afirmó que las mujeres de su grupo parlamentario ’estuvieron totalmente representadas contigo. Estimó que puso el nombre de la Cámara muy alto y el trabajo que hizo fue totalmente imparcial e institucional, ’con mucha sapiencia, porque el contexto en el que tú ejerciste esta gestión no fue nada fácil’.



Impulso a la Agenda de Igualdad Sustantiva



La diputada quien también es integrante del Colectivo Nacional de Mujeres 50+1, que preside María Elena Orantes, comentó que uno de los principales temas durante su presidencia fue la Agenda de Igualdad Sustantiva. Por ello, se buscó dictaminar asuntos relacionados con esa agenda, visibilizar y respaldar las causas de las mujeres y las niñas, así como fortalecer las relaciones multi-sector con aliadas y aliados de la causa.



Se reconocieron las violencias digital, obstétrica y política, se incrementó la pena por violencia doméstica, se busca la homologación del tipo penal de feminicidio y la prohibición del matrimonio infantil.



Además, se creó el Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva cuyos ejes primordiales son los siguientes:



Legislar contra las violencias y el feminicidio, y cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Supervisar del ejercicio del presupuesto pro igualdad y fortalecer las alianzas.

En otro orden de ideas…



Se realizó el lanzamiento del Colectivo de Mujeres 50+1 capítulo Ciudad de México



Se instalaron los trabajos del capítulo 50 más 1 #CDMX. Donde mujeres académicas, empleadoras, de la sociedad civil y más… se reunieron para trabajar en favor de la Ciudad de México.



’50+1 es un colectivo plural, está constituido por mujeres de distintas carreras, especialidades, pensamientos, que nos desempeñamos en el ámbito público y privado. Con un objetivo común, mujeres empoderando a otra mujer’, señaló vía zoom Mariana Gómez del Campo, presidenta del capítulo Ciudad de México.



Una gran generación de líderes en distintas áreas como: políticas, artistas, empresarias, sociedad civil, emprendedoras, magistradas y juezas. Todas unidas para contribuir a la construcción de un México donde las mujeres no tengan miedo, crezcan y ocupen posiciones.



«México es completamente distinto, es por ello que en distintos estados de la República están trabajando cientos de mujeres a favor de su empoderamiento», comentó María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1.



Es una lucha que debe continuar con visiones incluyentes.



#EmpoderandoMujeres



Así es como estaré compartiendo con todos ustedes #MiColumnaDeHoy ¿Rozón…y?, y me pongo a sus órdenes en el sitio web: https://www.facebook.com/fabianjimeneznarvaez1, correo electrónico: [email protected], twitter: fabian7511, instagram: fabianjimeneznarvaez, y en la página de Facebook, me puedes encontrar como @Fajinar.