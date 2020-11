Lavaba su auto a las afueras de su domicilio cuando fue sorprendido por uno o varios sujetos quienes a punta de bala le arrebataron la vida a un masculino en Nezahualcoyotl

Nezahualcóyotl, Méx. -Vecinos de la colonia Metropolitana segunda sección, alertaron a la policía del hallazgo de un cuerpo sin vida perteneciente a un sujeto de sexo masculino de identidad Salvador Serrano Espinoza de 40 años, fue hallado vestido y calzado con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, mismo que fue localizado a las afueras de su domicilio ubicado en Calle Fuente de Diana, frente al número 124, Colonia Metropolitana 2da Sección.

La víctima fue sorprendida en los momentos en que se encontraba a las afueras de su domicilio, lavando su vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, color negro, con placas de circulación M59-AHV de la Ciudad de México, mismo que presenta un impacto en la puerta trasera del lado del conductor.

El mortal hecho se ignora de cuales fueron las causas por las que el o los victimarios sacrificaron de forma cobarde a Salvador Serrano, pero los vecinos de este lugar murmuraban que el ver sangre sobre las calles de este municipio ya no es nada de sorpresa si se toma en cuenta que Nezahualcóyotl es tierra de nadie, pues no hay día en que aparezca un muerto a causa del crimen organizado, pese a que el presidente Juan Hugo de la Rosa y el director de la policía Jorge A mador presumen de que aquí en Neza el crimen organizado esta controlado.

En el lugar se encontraron ocho cartuchos calibre 9 mm, al momento no hay detenidos, además de que se ignoran las causas.