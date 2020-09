Layda Sansores eleva ego a López, busca gubernatura

Aunque los militantes de Morena insisten reiteradamente en que ellos son diferentes, cada día que pasa se parecen más al PRI de cuando era la máquina invencible, de ese partido al que actualmente repudian pero al que tienen como ejemplo a seguir, pero lamentablemente resultan ser simplemente una mala copia.

Ya se comentaba que como parte de ese ejemplo el senador suplente y aspirante a presidente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, ya propuso que el estado natal del mandatario mexicano sea renombrado como ’Tabasco de López Obrador’ con el propósito de reconocerle por su trayectoria política.

Sucede que Layda Sansores –hija de Carlos Sansores Pérez, exgobernador y expresidente del PRI–, además de ser alcaldesa capitalina también se ha desempeñado como senadora y diputada federal, en 1997, un año después de haber renunciado al partido tricolor, fue postulada como candidata a gobernadora de Campeche por el PRD, aunque perdió, ahora se sumó a la competencia de halagos el ego del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado domingo durante una gira para supervisar el avance de la ampliación de la Línea 12 del Metro capitalino, la actual alcaldesa en Álvaro Obregón no se midió al dirigirse al presidente y calificar sus acciones como heroicas al señalar: ’Porque combatiste el huachicol, desafiando la delincuencia organizada; por tus programas sociales, siempre pensando en los más vulnerable;, porque decidiste combatir la corrupción, desde sus entrañas’.

Agregó: ’Tú que pusiste punto final desde pensiones y mansiones, porque dirigiste al sur tu mirada visionaria, por tu austeridad monástica, porque nos conmueve la sencillez con la que vives, porque tienes un corazón guerrero que nunca deja de luchar, porque creaste escuela y dejas legado, porque en 200 años de historia política nadie había tenido el aval de tanto pueblo, porque sólo cada 100 años nace in líder como tú, Andrés Manuel’.

Sin omitir que en actos políticos públicos anteriores Layda le he besado la mano a López Obrador, pero ahora ha expresado sus calificativos en espera del aval presidencial para que Morena la postule como candidata a gobernadora de Campeche, y así además de igualar a su progenitor, sume un cargo más a su historial político.

De ser la candidata faltaría conocer la opinión de los campechanos, quienes la emitirían en las urnas, pero también al acercarse el tiempo para elegir candidatos para los comicios del 2021, veremos cómo mejoran los actos de alabanzas hacia López Obrador.