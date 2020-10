Lázaro Cárdenas del Río, sin duda el mejor Presidente de México del Siglo XX, se canceló timbre postal por su 50 aniversario luctuoso: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 19, OCTUBRE, 2020, 13:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, canceló un timbre postal por el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, fundador del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



El Mandatario comentó que para conmemorar esta fecha (19 de octubre de 1970) se realizará un acto en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.



"Vamos a cancelar un timbre postal por los 50 años del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Río.



Hoy se inaugurará el Museo Lázaro Cárdenas, como parte del proyecto Bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura.



Se trata de la primera residencia presidencial del general en Los Pinos.



Lázaro Cárdenas del Río, fue quien ordenó que el histórico Castillo de Chapultepec se convirtiera en sede del Museo Nacional de Historia.





SI CIENFUEGOS RESULTA RESPONSABLE QUE SE LE CASTIGUE





El Presidente no descartó que las autoridades del país abran una investigación al exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, aprehendido en Estados Unidos por supuesto vínculos con el narcotráfico, aunque lamentó la injerencia de la DEA en su país.



"A partir de los resultados de la investigación del caso nosotros tenemos que proceder. No va a haber impunidad para nadie", sentenció.



El Mandatario dijo que solicitará al Gobierno de Estados Unidos el expediente para conocer sobre estas operaciones de complicidad. Y en el caso de que pruebas contra Cienfuegos se abriría una investigación.



"Porque no se tienen elementos en estos momentos", remarcó.



Sostuvo que su Gobierno todavía no pide una investigación sobre las acusaciones contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de proteger a narcotraficantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).



"Aquí (en México) no había nada, no existe ninguna investigación en contra del general Cienfuegos. Lo que hay es la demanda de que declararan militares por el caso Ayotzinapa", insistió.



No obstante, dijo que esto no significa que se vaya a encubrir a nadie. "Si Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue.



Si hay otros oficiales involucrados y se prueba que se castigue", manifestó.



"Hay que esperarnos a la investigación, porque no se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores", opinó.



López Obrador reveló que desde hace 15 días conocía de la investigación de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) contra Cienfuegos, ya que fue informado desde la Embajada mexicana en Estados Unidos.



Insistió en que aún en el supuesto de que el general Cienfuegos resultara responsable no debe culparse a todas las fuerzas armadas pues "tenemos que cuidar a una institución tan importante como el Ejército".



López Obrador criticó el papel histórico que ha jugado la DEA en el país.



Comentó que, durante las administraciones anteriores, "estaba infiltrado el Gobierno de agencias extranjeras, que eran las que decidían en materia de seguridad y combate al narcotráfico".



El Ejecutivo federal, criticó que en otros tiempos, desde Estados Unidos se introdujeron armas con sensores para detectar a las bandas delictivas. "Parece increíble el nivel de ingenuidad", dijo en relación al polémico operativo "Rápido y Furioso".



Aseguró que el Gobierno de Estados Unidos "nos debe una explicación al respecto, ellos cerraron el caso, lo volvieron un asunto secreto y causó la muerte de muchas personas".



Indicó que van a solicitar al Gobierno de Estados Unidos que les "permitan conocer con estas cuestiones de complicidad en el caso que se tengan las pruebas".



Y recordó que tanto el operativo contra el general Cienfuegos, como el de Genaro García Luna - exsecretario mexicano de Seguridad detenido en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico- fue manejado por la DEA.



El Presidente aseguró que "si hay alguien señalado y se demuestra que participó en un acto de vinculación con el narcotráfico no puede ser funcionario en esta administración’.



Cienfuegos, arrestado el pasado jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, ha sido señalado de supuestamente proteger y ayudar al cártel mexicano H-2 a cambio de sobornos y una Fiscalía de Estados Unidos le acusó de tres cargos relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y de un cuarto vinculado con el blanqueo de capital.

.