Le cancelan la boda a Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO..- 28 octubre 2020. Ninel Conde vive momentos de angustia porque a tan solo unas horas de contraer matrimonio con Larry Ramos, su boda fue cancelada.



El evento estaba programado para este miércoles 28 de octubre en el Museo Casa de la Bola en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la CDMX).



El personal que está a cargo de los preparativos comenzó a traer todo el equipo para lo que pintaba para una fiesta sin igual.



Pero la información le llegó rápido a las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que emitieron un comunicado para señalar que, debido al semáforo epidemiológico, los eventos sociales no están autorizados.

El Twit

El Museo Casa de la Bola es un recinto particular que no depende de nuestra administración. Nos hemos enterado a través de redes sociales y medios de comunicación, que hoy miércoles 28 de octubre se pretende realizar un evento social en dicho recinto. La Alcaldía Miguel Hidalgo realizará las diligencias necesarias para lograr que se respete los lineamientos sanitarios del semáforo naranja, establecidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; reiterando que hasta el momento no se ha autorizado la reapertura de salones ni jardines de fiestas para eventos”, señaló la alcaldía en su escrito.



Personal del lugar

Comenzó a retirar adornos y mobiliario del lugar e impedir la realización del evento. Inclusive la empresa de banquetes de Sisana Palazuelos retiro a a su personal del sitio.