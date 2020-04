Le cantó Agustín Lara, en chotis

Y empezaba ’Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti’.

Por supuesto que sí. Y para quienes no lo conocen, allá en España y para los que han estado, les platicamos de algunos de sus encantos.

Hoy no hablaremos de sus féminas. Eso será otro día.

Muchos sitios turísticos te esperan en la capital de España, Madrid, todos los cuales capturan el espíritu de este país único.

Una de las ciudades más bellas de Europa es también una de sus más queridas.

Madrid encarna el espíritu único de España gracias a calles históricas, edificios impresionantes y, por supuesto, comida que es una experiencia en sí misma.

(Allí, en Barquillo 19 y Gran Vía, Madrid, nació nuestro abuelo Emilio Galindo y Galindo. Contrajo en México matrimonio con nuestra abuela Ignacia Lazcano. Padres de nuestra madre María Teresa)

Así que empaca tu maleta ahora y descubre lugares fascinantes que puedes visitar en esta maravillosa ciudad:

Plaza de Cibeles

Esta plaza central de Madrid es una de las más bellas de Europa, y cuando la veas con sus propios ojos, también lo pensarás.

La plaza consta de varios sitios centrales, cada uno de los cuales fue construido en un momento diferente, algunos de ellos con más de 400 años de antigüedad.

Una de las más famosas es la fuente Cibeles, ubicada en el centro de la plaza, que cuenta con una estatua de Cibeles, la diosa madre de la religión frigia, sentada en un carruaje enganchado a un par de leones.

Esta compleja escultura fue construida durante cinco años y es maravillosamente detallada, que atrae a decenas de miles de turistas que desean ver su impresionante belleza.

Alrededor de la plaza se encuentran el Ayuntamiento, la Casa de América y la oficina de correos española, todos los cuales merecen una visita y una foto de recuerdo.

La Gran Vía

La calle Gran Vía nunca descansa, le dio el apodo de "Broadway de Madrid", un nombre que lo describe con precisión.

La Gran Vía se extiende desde Plaza España hasta la calle Alcalá y es una adición relativamente nueva a la ciudad vieja, que se completó en 1910.

En esta animada calle, puede pasar muchas horas caminando por tiendas, restaurantes y negocios que dictan el ritmo acelerado. del lugar.

Además de todo esto, también se recomienda visitar un sitio central en la calle, el edificio de Telefónica, que alguna vez tuvo el título de "edificio más alto de Europa" y coronado por un gran reloj que requiere una visita obligada.

El museo del Prado

Este magnífico museo, construido durante el reinado del rey Carlos III en el siglo XVIII, es el más grande de su tipo en España.

El museo alberga cerca de 9,000 pinturas y 5,000 otras exhibiciones, la mayoría de las cuales son obras del 14 al comienzo del siglo 19.

Las obras clásicas del museo fueron pintadas por artistas de renombre como Peter Paul Rubens, Caruggio, Francisco de Goya y muchos otros responsables de algunas de las obras más bellas del mundo.

En el museo puedes explorar tres pisos llenos de colecciones de arte que no se pueden ver en ningún otro lugar, mostrando la cultura española única en colores, formas y texturas que son inolvidables.

Museo Reina Sofía

Además del arte clásico, España también cuenta con compositores modernos, que han roto el molde y creado varias obras que redefinieron la palabra "arte".

En el museo Reina Sofía, hay algunas de estas obras, que mantienen una especie de equilibrio cultural con el clasicismo del museo del Prado.

Algunas de las exhibiciones en este sitio pertenecen a dos de los artistas españoles más conocidos de todos los tiempos: Pablo Picasso y Salvador Dalí. Ver las obras de estos artistas es una experiencia impresionante por derecho propio.

El museo moderno, que lleva el nombre de la Reina Sofía, completa el "triángulo de oro del arte", que también incluye el museo del Prado y el museo Thyssen Bornemisza, que juntos ofrecen una visión del mundo del arte español.

Plaza Mayor

Esta famosa plaza en España tiene una historia interesante, incluido el hecho de que fue escenario de corridas de toros poco después de la finalización de su construcción en 1619.

Durante la Inquisición española (del siglo XVI al siglo XIX) juicios públicos de personas acusadas de herejía se exhibieron frente a audiencias curiosas.

Hoy no hay rastro de la historia sangrienta de la plaza, y tres de sus cuatro lados incluyen edificios residenciales de afortunados que tienen la suerte de vivir a su lado.

Estos edificios son el punto focal de la plaza gracias a su apariencia única y al hecho de que combinan pinturas complejas, balcones pintorescos y barandas diseñadas.

La estatua de Felipe III, rey de España en el siglo XVII, montada en un caballo, se encuentra en el centro de la plaza y completa su apariencia perfectamente y en el estilo típico español.

Este es la mitad del recorrido. Aún hay más. En breve.

