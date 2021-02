Le duele a la derecha, pero AMLO ya dio negativo a COVID

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje grabado en el Palacio Nacional informando que ha superado el Covid-19; al día de hoy se encuentra bien de salud, aunque deberá permanecer confinado unos días más como medida preventiva.



’Me hicieron la prueba de antígenos hoy por la mañana y ya salí negativo. Todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud y me estoy recuperando del covid’, comentó en el mensaje. López Obrador,



"Ya ven, ya estoy mejor, vamos a seguir trabajando’, agregó en un recorrido por Palacio Nacional, donde reside y despacha y donde decidió cumplir su aislamiento ante su contagio anunciado el 24 de enero.



El político ha agradecido los gestos de apoyo de sus seguidores, los dirigentes de otros países y de varios políticos durante su convalecencia. Citó al héroe de la Independencia Vicente Guerrero: ’La Patria es primero’, para señalar que los sacrificios no son suficientes cuando se trata de servir a la nación.



A partir del lunes 8 de febrero, López Obrador se reincorpore a las conferencias matutinas diarias.



Lamentó las vidas que se ha llevado el SARS-Cov 2 pero señaló que la pandemia estará controlada con la llegada de las vacunas. Dijo que está más optimista aún con el panorama económico, pues los indicadores de empleo y ventas al menudeo se incrementaron. En 3 días se crearon 33 mil nuevos empleos y las tiendas de abarrotes vendieron 125 mil millones de pesos durante enero, 10 mil millones más que en enero de 2020, informó.



También celebró que las remesas en 2020 fueron de casi 1 billón de pesos: 40 mil 600 millones de dólares. Agradeció a ’nuestros héroes y heroínas que viven y trabajan en Estados Unidos’ por ello.



En su mensaje, dijo que los programas sociales dispersarán 200 mil millones de pesos en marzo a 22 mil millones de beneficiarios. Con ello y las remesas que siguen incrementándose, se reactivará la economía.



’Estoy optimista, no tengo desánimo. Vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Creo en la fórmula que se está aplicando. Creo que la honradez es la mejor política. Y es la honradez la que nos da frutos. La corrupción es lo que impedía a México salir adelante […]. Nos estamos abrazando. La tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos. Les envío un abrazo a todas y a todos’, concluyó.



El presidente ha aprovechado para insistir en que la vacunación contra el virus se intensificará en los próximos dos meses. ’Ya estamos consiguiendo la vacuna contra el covid, afortunadamente hemos contado con el apoyo de farmacéuticas y gobiernos extranjeros.



López Obrador también ha abordado el tema económico y ha asegurado que no habrá pérdidas de empleos en los primeros meses del año. ’En lo económico estoy todavía más optimista, porque pinta bien el nuevo año’, dijo. El mandatario ha señalado que el consumo, a través de supermercados, no ha caído aunque no ha profundizado en esa información. Con información de CONTRALÍNEA