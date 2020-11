Le esperan a Cienfuegos 70 años de prisión en México de no ser apapachado

La aplicación de un Código Militar llevaría a la cárcel de 30 hasta 70 años al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien fue puesto en libertad hasta llegar a ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).



De acuerdo con el Departamento estadounidense de Justicia, la noche del miércoles Cienfuegos llegó a Toluca luego de que el gobierno estadounidense retirara los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero en su contra bajo el argumento de que la FGR realice su propia investigación.



La juez Carol B. Amon, aceptó el día de ayer remover los cargos contra Cienfuegos considerando que la decisión fue tomada por el propio fiscal general William Barr y señaló que no tenía razones ’para dudar que México seriamente buscará procesar’ al exsecretario de Defensa.



La FGR, abrirá una carpeta con la información que le proporcionó el Gobierno estadounidense.



Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que en el país no hay una investigación en contra del general, la Sedena inició el análisis a detalle de los hechos que integra el Departamento de Justicia estadounidense.



En este sentido, el general Francisco Gallardo hizo énfasis de que hay un Código de Justicia Militar que establece una pena de prisión de 30 a 70 años para el soldado que coopere con el crimen organizado.



"Se trata del artículo 275 Bis, que plantea el delito de "traición a las Fuerzas Armadas", el cual plantea que "al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de cárcel de 30 a 70 años y baja de la Fuerza Armada", mencionó el general Gallardo. Con información de NOTICIAS ZMG