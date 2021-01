Le llueve en redes al gobierno de Hidalgo por Hoy No Circula Sanitario

Ante el regreso de Hidalgo al semáforo rojo dado el aumento de contagios por COVID, el gobierno estatal decidió no solo mantener sino incrementar el programa del Hoy no circula sanitario, supuestamente, para reducir la movilidad vehicular y por tanto, disminuir el ritmo de contagios que tiene a los hospitales al punto del colapso.



La medida sin embargo, no ha sido bien tomada por los habitantes, toda vez que se señala, es un despropósito que simplemente pretende aumentar ’la caja chica’ de los gobernantes.



Como se puede leer en cada nota que trata sobre el tema, hay dos visiones que imperan sobre la medida coercitiva:



1. Que el Hoy No Circula Sanitario, que diariamente afecta a la mitad de los vehículos en circulación, obliga a los usuarios d ellos mismos a movilizarse en el transporte público, mismo que los tiene hacinados dado que los operadores no cumplen con las medidas sanitarias.



2. Que la acción de las fuerzas públicas, lejos de crear una concientización, se hace con la finalidad de extorsionar al automovilista que por necesidad incumple la norma.



Los comentarios pueden apreciarse en toda publicación que realizan los medios respecto al tema sin que la autoridad haya explicado la forma en que la medida reduce la movilidad ni mucho menos presentado un estudio que sustente la ejecución del programa.



(Dar click en las publicaciones para ver los mensajes)