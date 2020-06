Le recuerdan a Laura G a Carlos Loret en pleno Día del Padre

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 21 Jun 2020.-La conductora Laura G se convirtió en tendencia este domingo en Twitter, luego que el comunicador Carlos Loret de Mola compartiera un mensaje en la red social, en donde presumió cómo sus hijos le celebraron su día del padre, sin embargo los internautas le recordaron la relación que mantuvo con la excolaboradora del programa Primero Noticias.

A la conductora Laura G se le recuerda, además de conducir un segmento del matutino Primero Noticias, debido al a supuesta relación que mantuvo con el titular del noticiero, Carlos Loret de Mola. Un rumor que se convirtió en escándalo luego que se dieran a conocer supuestas fotos que los implicaban a ambos en un romance.

Laura G pagó un precio ’altísimo’

Hace solo unas semanas la exconductora de Televisa lloró durante una entrevista en el programa Venga la Alegría luego de recordar aquel episodio; aseguró que cometió el error de enamorarse de la persona equivocada y el preció fue ’altísimo’, declaró.

’Han sido muchos años de cargar ese equipaje. Salía a un restaurante y me señalaban, como si hubiera matado a muchas personas. Lo que no se vale es que te sigan juzgando por un error en la vida y te lo sigan recalcando’, reveló en aquel momento.

Loret celebraba el Día del Padre

Este domingo 21 de junio, Carlos Loret de Mola compartió el siguiente mensaje en Twitter; ’¡Me despertaron con desayuno en la cama! No hay más,’ publicó el periodista, y en segundos los usuarios comenzaron a compartir el tuit con comentarios alusivos a la relación que mantuvo con su excompañera de trabajo Laura G, motivo por el cuál rápidamente se convirtió en tendencia.

Fuente: EL HERALDO DE MÉXICO