Le sigue lloviendo sobre mojado a Erick Marte

Tras haber incurrido en actos de violencia política de género, el presidente municipal de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, por lo cual deberá reparar el daño que hizo a la regidora Malinalle Xolosochtl Gamez Cedillo, así como ofrecer una disculpa pública.



Igualmente, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Mónica Patricia Mixtega Trejo, sentenció a Erick Marte para que sea evaluada su conducta por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH), en caso de que el edil aspire a una candidatura en las próximas elecciones.



Al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano (JDC) bajo el expediente TEEH-JDC-059-2020, interpuesto por la regidora Malinalle Xolosochtl Gamez Cedillo, en el que acusó al presidente municipal de Zimapán, así como al tesorero municipal, Javier López Jiménez, de haber incurrido en actos que no solo violaron su derecho de ser votada, en su ejercicio del cargo, sino también diversos actos y omisiones que constituyen violencia política contra una mujer.



Los magistrados declararon sólidos los argumentos de la regidora, quien señaló que sin justificación aparente iniciaron un procedimiento administrativo en su contra, suspendieron su pago mensual y le impidieron el acceso a las sesiones de cabildo.



’La violación al derecho político electoral mediante agresiones verbales, económicas e incluso impidiendo ejercer con total plenitud su cargo como regidora al negarle el acceso a las sesiones virtuales de cabildo, así como la restricción a su remuneración en virtud de la ilegal toma de protesta a la suplente de la segunda regiduría; estas acciones se basan en elementos que constituyen violencia política por razones de género, pues son expresiones encaminadas a denigrar a la regidora en su condición de mujer imponiendo sanciones injustificadas con el resultado de limitar sus derechos políticos’, manifestó la magistrada.



En consecuencia por lo anterior, Patricia Mixtega ordenó la reparación integral de derechos políticos y electorales de la integrante del ayuntamiento; igualmente ordenó al presidente municipal, Erick Marte Rivera, y al tesorero, Javier López Jiménez, abstenerse de acciones que tengan por objeto obstaculizar, generar daño o perjuicio a la regidora, así como ofrecer una disculpa pública por estos actos y omisiones que incurrieron en violencia política en razón de género, mediante una sesión pública de Cabildo en un plazo no mayor a tres días, misma que deberá ser visible por 30 días naturales en el sitio de la presidencia municipal.



Igualmente Mixtega Trejo ordenó dar vista al IEEH llevar a cabo un registro de resoluciones contra ciudadanos que hayan cometido violencia política en razón de género, encabezando la lista al presidente municipal de Zimapán.



Finalmente se dará vista al Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Congreso Local; para que tomen las acciones pertinentes para agotar las investigaciones y acciones adecuadas para impedir que vuelvan a incurrir en acciones similares por los actores y en caso de ser necesario emitir las sanciones adecuadas en contra de ambos funcionarios públicos.



Anteriormente el Gobierno de Hidalgo añadió a Erick Marte entre los 17 delincuentes más buscados por tener nexos con bandas criminales.



En su momento nombró como director de la Policía Municipal de Zimapán a Gustavo T. T., miembro de una banda que colocaba mantas haciéndose pasar por el CJNG, siendo contratado fuera del mando coordinado para que sus antecedentes no fueran revisados por la policía estatal y que ahora se encuentra detenido por el delito de secuestro agravado.



Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) informó que propiamente Erick Marte es investigado por la venta de enervantes, además de brindar protección a Los Hades, misma banda con la que se vincula a Pascual y a Cipriano.



Cabe mencionar que el asistente de Marte de nombre Ismael falleció al accidentarse en una camioneta en la que perecieron 7 personas; su hermano Cristián, policía municipal, fue asesinado con huellas de tortura mientras el padre de ambos se quitó la vida. Con información de Teodoro Santos | MILENIO