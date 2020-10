Le urge a AMLO aparecer en boletas electorales

Sin duda resultaron sorpresivos los resultados de las elecciones para renovar al Congreso local en Coahuila, ya que el Partido Revolucionario Institucional arrasó como en sus buenas épocas y ganar todas las diputaciones de mayoría, mientras en el estado de Hidalgo, aparentemente ganaría la mayoría de ayuntamientos y en un recuento inicial ya aventajaba en 32.

Los datos de Coahuila comprenden el cien por ciento de actas capturadas mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), donde el PRI obtuvo 415 mil 691 votos, para un 49:31% del total, seguido de Morena quien acumuló 163 mil 61 sufragios para un 19:34% y en tercero el PAN con 83 mil 469 votos, que representan el 9.90%.

En el caso de Hidalgo, donde no se aplicó el PREP, pero con el 100% de la actas computadas y con resultados extraoficiales, el PRI habría ganado 32 de los 84 ayuntamientos, el PRD 7, Morena 6; la coalición PAN-PRD 6, la alianza PT, Verde, Morena y Nueva Alianza 5, PAN 5, PES 5, Nueva Alianza 5, PT 4, PVEM 3 y un independiente uno.

Estos resultados pueden tener varias interpretaciones, donde además del resurgimiento del PRI, el partido Morena no alcanzó los avasalladores resultados registrados en el proceso electoral de 2018, pero existe una explicación para ello: Andrés Manuel López Obrador no apareció en las boletas.

Es decir hace dos años, cuando el actual presidente era el candidato presidencial, se presentó el llamado tsunami López Obrador, donde gran parte de la ciudadanía votó en automático en favor de Morena, sin fijarse en quién era el aspirante a diputado local o federal, senador, o propuesto para integrar los ayuntamientos en disputa.

Por eso el presidente de la república se ha empeñado en aparecer tanto en las campañas para los diferentes procesos del año próximo como en las correspondientes boletas electorales, con el propósito de respaldar a sus candidatos y repetir los triunfos.

Para alcanzar ese propósito insiste en que la famosa consulta popular para ’enjuiciar a los expresidentes’ sea el mismo domingo cuando están programados los comicios y, para ello, confiado en el respaldo legislativo, es capaz de promover una reforma constitucional y empatar ambos procesos, porque de lo contrario perderá gran parte de lo alcanzado hasta el momento.

Aunque López Obrador insiste en afirmar que tiene el respaldo de 30 millones de votos, ha perdido mucho de ese apoyo popular, por lo cual no resultará sencillo repetir ese tsunami electoral, aunque el veredicto final lo emitirá la ciudadanía cuando acuda a las urnas.