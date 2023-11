Cristian Vanllely ’N’, originario de Acolman se trasladaba cada sábado hasta Texcoco, para estudiar Mecánica Especialista en Motocicletas en el plantel del grupo CEDVA, en este municipio, pero el pasado sábado 18 de noviembre, sus compañeros de clase le rociaron gasolina en su pantalón y le prendieron fuego con un encendedor.



Cristian relató, que durante la práctica sabatina, en presencia de un profesor, unos compañeros le rociaron gasolina, pero cuando intentó salir al sanitario para enjuagarse el combustible, uno de ellos tomó un encendedor y le prendió el pantalón.



El estudiante de mecánica, fue internado en un hospital particular de Texcoco con quemaduras de segundo y tercer grado, sin embargo por falta de recursos para continuar pagando las curaciones, será trasladado de manera urgente para atender las lesiones al hospital Las Américas, en el municipio de Ecatepec.



René ’N’, padre del joven explicó que este ataque de sus compañeros hacia su hijo, le dejó quemaduras en ambas piernas y en los genitales, que aunque no ponen en riesgo su vida, lo mantienen en un estado emocional muy afectado.



’Ya no quiere saber nada de motos, ni de la escuela, ni de nada’, expuso el padre de familia que reside en el fraccionamiento Real Del Valle del municipio de Acolman.



Este domingo el padre del joven, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,

contra quien resulte responsable por las graves lesiones que le ocasionaron a su hijo.



La familia del estudiante, señaló que fueron informados que la escuela cuenta con una póliza que cubre gastos por 50 mil pesos, pero desde que fue internado ninguna autoridad educativa ha acudido a conocer la situación física, ni económica del estudiante.