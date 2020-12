League of Legends tendrá su propio World of Warcraft

Riot Games está expandiendo el universo de League of Legends y lo está haciendo acercando sus personajes e historias a una gran variedad de géneros dentro del mundo de los videojuegos. Ahora Greg Street, vicepresidente de entretenimiento en Riot Games, ha desvelado que se encuentran trabajando en un nuevo juego online multijugador masivo o, lo que es lo mismo, un MMO.



Greg Street, Vicepresidente de IP y Entretenimiento de Riot Games, desveló recientemente en Twitter que la compañía se encuentra desarrollando un nuevo título basado en todo el universo de League of Legends. Una noticia que a priori no sorprendería, pues ya hemos ido viendo numerosas propuestas como Legends of Runaterra, Wild Rift o la reciente Ruined King, pero en esta ocasión puede que merezca detenerse.



Como comentó de forma escueta en la red social del pajarito, esta nueva propuesta de Riot Games será ni más ni menos que un juego online multijugador masivo o como se suele conocer, un MMO. Es decir, un título al más puro estilo de World of Warcraft, Guild Wars y similares. La clave será lógicamente el estar basado en ese universo que a través de su MOBA ha conquistado a tantos millones de jugadores alrededor del mundo y se ha hecho prácticamente él sólo con el título del juego más jugado dentro de los eSports.



Lamentablemente, como ya puedes estar imaginando, más allá de la confirmación de que se tratará de un MMO no hay detalle alguno, ni capturas, ni nada de nada. Lo cual es un claro indicativo de que está aún en una fase muy inicial. Igual sólo están definiendo qué quieren que sea o cómo les gustaría que ofreciese a sus fans toda esa experiencia LoL.



La idea de ver un MMO basado en League of Legends resulta bastante emocionante para cualquier fan del género. A fin de cuentas hay que admitir que las historias creadas por Riot Games entorno a sus campeones y resto de personajes están muy bien hiladas. Y es más, ya el próximo título Ruined King: A League of Legends Story es suficientemente atractivo como para atraer a mucho jugadores interesados en LoL, pero a los que el género MOBA no les va.



No obstante, un MMO de League of Legends no va a tener el camino fácil porque hay un título que tras muchos años sigue atrayendo a miles y miles de jugadores. Ese videojuego no es otro que World of Warcraft, el cual ha demostrado tras el lanzamiento de su última expansión Shadowlands que sigue en muy buena forma.



Aunque la parte positiva es que si hay un título que puede presentarle batalla y hacerlo ser aún mejor es sin duda este de League of Legends si logran una ejecución a la altura de lo que ya mucho pueden estar imaginando. Pero no adelantemos acontecimientos, según vayamos conociendo más detalles te los iremos contando. Por ahora lo bueno es que si eres un fan de LoL, pronto podrás jugar de un modo diferente con sus campeones.