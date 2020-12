Leales a AMLO, los seleccionados en Morena, dice Yoloczin Domínguez

Ante el nombramiento de los coordinadores de los estados por parte de Morena, de cara a los comicios electorales de 2021, la diputada guerrerense Yoloczin Domínguez Serna, comentó que no ha habido sorpresas en la selección de los futuros candidatos, por lo que dijo ’han quedado todos los personajes leales al presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes y durante la Cuarta Transformación (4T).



Y es que a decir de Yoloczin Domínguez, lo que sucedió en Campeche, con Layda Sansores; en Tlaxcala, con Lorena Cuéllar y recientemente en Sonora, con Alfonso Durazo, en Guerrero ocurrirá lo mismo y un morenista será el próximo candidato a gobernador, en la figura de Pablo Amílcar Sandoval.



’Sabemos que hay varios contendientes, pero seamos honestos el único que ha estado antes y durante el proceso de la 4T es Pablo Amílcar, así que yo creo no hay otra opción y pronto lo veremos en recorrido permanente para buscar la prosperidad de las familias guerrerenses’, manifestó.



Domínguez Serna no dudó que los resultados de las encuestas le sean favorables a Sandoval Ballesteros, toda vez que en Tlaxcala, Lorena Cuéllar también fue delegada de los Programas Federales y como Pablo dijo, ’manejó los recursos públicos con transparencia, honestidad y con sensibilidad para los más necesitados’, acotó.